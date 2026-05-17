Domingo, 17 de Mayo 2026
Jazmín Ortenzi inicia su camino en la qualy de Roland Garros este lunes en París
Deportes

Jazmín Ortenzi inicia su camino en la qualy de Roland Garros este lunes en París

Jazmín Ortenzi, tenista chilciteña de 24 años, debuta en la qualy de Roland Garros 2026 enfrentando a Arantxa Rus. Superar tres rondas es clave para su acceso al cuadro principal.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La tenista Jazmín Ortenzi se alista para su esperado debut en Roland Garros, comenzando su participación en la qualy este lunes. La atleta de Chilecito, con 24 años y actualmente en el puesto 152 del ranking WTA, se enfrentará a la neerlandesa Arantxa Rus, que ocupa el puesto 149. El partido está programado para las 10.00 horas (5.00 en Argentina).

Ortenzi tiene como objetivo superar la primera ronda de clasificación para acceder al cuadro principal del torneo, un sueño que ha perseguido en sus anteriores participaciones en Grand Slam. Si logra salir victoriosa, se medirá contra la ganadora del encuentro entre la rusa Alina Korneeva y la japonesa Nao Hibino.

Desde su llegada a París el martes, la jugadora ha estado entrenando arduamente en el Stade Roland Garros. Para ingresar al cuadro principal, deberá superar tres instancias clasificatorias. Además de Ortenzi, representará a Argentina en la qualy Julia Riera, Lourdes Carlé y Luisina Giovannini, quienes también buscarán avanzar en sus respectivos encuentros.

Las expectativas son altas y el resultado de este debut podría marcar un hito en su carrera, reflejando el potencial de las jóvenes tenistas argentinas en el ámbito internacional. La comunidad del tenis local sigue con interés su trayectoria, deseando que Ortenzi logre cumplir sus objetivos en este torneo emblemático.

Etiquetas: chilecito jazmín ortenzi roland garros tenis argentina clasificación
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3860 articles →

Artículos relacionados

CRAR continúa su racha ganadora y se afianza en la cima del torneo

Alto Valle de Olta avanza a semifinales del Provincial tras una emocionante remontada en Chamical

Victoria inolvidable: el equipo riojano se impone en el clásico 80-71 ante Independiente
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar