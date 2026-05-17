Jazmín Ortenzi inicia su camino en la qualy de Roland Garros este lunes en París

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La tenista Jazmín Ortenzi se alista para su esperado debut en Roland Garros, comenzando su participación en la qualy este lunes. La atleta de Chilecito, con 24 años y actualmente en el puesto 152 del ranking WTA, se enfrentará a la neerlandesa Arantxa Rus, que ocupa el puesto 149. El partido está programado para las 10.00 horas (5.00 en Argentina).

Ortenzi tiene como objetivo superar la primera ronda de clasificación para acceder al cuadro principal del torneo, un sueño que ha perseguido en sus anteriores participaciones en Grand Slam. Si logra salir victoriosa, se medirá contra la ganadora del encuentro entre la rusa Alina Korneeva y la japonesa Nao Hibino.

Desde su llegada a París el martes, la jugadora ha estado entrenando arduamente en el Stade Roland Garros. Para ingresar al cuadro principal, deberá superar tres instancias clasificatorias. Además de Ortenzi, representará a Argentina en la qualy Julia Riera, Lourdes Carlé y Luisina Giovannini, quienes también buscarán avanzar en sus respectivos encuentros.

Las expectativas son altas y el resultado de este debut podría marcar un hito en su carrera, reflejando el potencial de las jóvenes tenistas argentinas en el ámbito internacional. La comunidad del tenis local sigue con interés su trayectoria, deseando que Ortenzi logre cumplir sus objetivos en este torneo emblemático.