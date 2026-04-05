Joaquín Fuentes Foddi se suma a la Liga Federal de Básquet en Catamarca

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La participación de jugadores de La Rioja en la Liga Federal de Básquetbol 2026 continúa creciendo, destacando la reciente incorporación de Joaquín Fuentes Foddi al equipo de Montmartre en Catamarca. Este exjugador de Caudillo debutó en un encuentro contra El Carmen Básquet de Jujuy, donde también juegan los riojanos Marcos Gambino y Juan Manuel Rodríguez Llerena.

El partido, celebrado en Catamarca, terminó con una victoria para El Carmen, que se impuso a Montmartre con un marcador de 80 a 72. Rodríguez Llerena fue uno de los destacados de la jornada, anotando 16 puntos, mientras que Gambino aportó 8 y Fuentes Foddi sumó 7 en su estreno.

Los tres jugadores riojanos compiten en la Zona NOA, donde se enfrentan a equipos como 9 de Julio de Salta y Mitre de Tucumán. La presencia de estos atletas en la liga no solo resalta la calidad del baloncesto en la región, sino que también inspira a nuevas generaciones de basquetbolistas, ofreciendo un camino hacia la profesionalización en este deporte.