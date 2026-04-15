La Federación Riojana de Básquet presenta un calendario inédito para las competencias de 2026

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Federación Riojana de Básquet (FRB) ha oficializado el calendario de competencias para el año, buscando un inicio activo en abril. Los clubes tienen hasta el 17 de abril para inscribir a sus equipos en la Primera División, y deben presentar la lista de buena fe antes del 24 de abril.

Las categorías formativas, que abarcan desde Mini Básquet (U11) hasta la Liga de Proyección (U21), comenzarán el 29 de abril. Las fechas para inscripciones y presentación de listas son las mismas que para la división mayor. Esta inclusión de modalidades masculina y mixta busca fomentar la participación juvenil en el básquet provincial.

Además, ya se han establecido las fechas para los Pre-Federales de Formativa, con inscripciones para la Liga Próxima (U21) del 2 al 6 de mayo y otros plazos para las categorías Juveniles y Cadetes. La FRB enfatiza la importancia de desarrollar talentos desde temprana edad, promoviendo habilidades deportivas y valores como el trabajo en equipo.