Miércoles, 15 de Abril 2026
La Federación Riojana de Básquet presenta un calendario inédito para las competencias de 2026
Deportes

La Federación Riojana de Básquet presenta un calendario inédito para las competencias de 2026

La Federación Riojana de Básquet anunció el calendario de competencias, con inscripciones abiertas hasta el 17 de abril. Las categorías formativas comenzarán el 29 de abril, promoviendo la inclusión y el desarrollo de jóvenes talentos.

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La Federación Riojana de Básquet (FRB) ha oficializado el calendario de competencias para el año, buscando un inicio activo en abril. Los clubes tienen hasta el 17 de abril para inscribir a sus equipos en la Primera División, y deben presentar la lista de buena fe antes del 24 de abril.

Las categorías formativas, que abarcan desde Mini Básquet (U11) hasta la Liga de Proyección (U21), comenzarán el 29 de abril. Las fechas para inscripciones y presentación de listas son las mismas que para la división mayor. Esta inclusión de modalidades masculina y mixta busca fomentar la participación juvenil en el básquet provincial.

Además, ya se han establecido las fechas para los Pre-Federales de Formativa, con inscripciones para la Liga Próxima (U21) del 2 al 6 de mayo y otros plazos para las categorías Juveniles y Cadetes. La FRB enfatiza la importancia de desarrollar talentos desde temprana edad, promoviendo habilidades deportivas y valores como el trabajo en equipo.

Etiquetas: la rioja federación riojana de básquet calendario de competencias deporte categorías formativas inclusión deportiva
TL;DR

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