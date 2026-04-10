Viernes, 10 de Abril 2026
La Liga de Fútbol Infantil suma 36 equipos en su cuarta edición en La Rioja
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La Liga de Fútbol Infantil suma 36 equipos en su cuarta edición en La Rioja

Este viernes se lanza la cuarta edición de la Liga de Fútbol Infantil “Copa Gobierno de La Rioja”, con 36 equipos y más de 770 niños participando. El torneo, gratuito, promueve valores como el compañerismo y el trabajo en equipo.

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Este viernes se llevará a cabo el lanzamiento de la cuarta edición de la Liga de Fútbol Infantil “Copa Gobierno de La Rioja”. Este torneo, que inicia el 9 de abril, contará con la participación de 36 equipos y más de 770 niños de entre 6 y 12 años, quienes competirán durante tres meses en distintas categorías.

La liga, organizada por la Secretaría de Deportes, Recreación e Inclusión del Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, busca fomentar la integración y el compañerismo a través del deporte. Se disputará los días jueves y viernes de manera gratuita, promoviendo valores como el trabajo en equipo y el respeto.

Además, este certamen se erige como una herramienta de inclusión social, destacando la importancia de generar espacios para el desarrollo integral de los niños. La propuesta tiene como objetivo no solo potenciar habilidades deportivas, sino también ofrecer un ambiente de contención y apoyo social.

La participación activa de las comunidades y familias será fundamental para fortalecer la unidad y cooperación entre los jóvenes. La Copa Gobierno de La Rioja se presenta como un punto de encuentro para cultivar un estilo de vida saludable desde la infancia.

Etiquetas: la rioja liga de fútbol infantil copa gobierno de la rioja deporte infantil inclusión social ministerio de desarrollo
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