La Plaza reafirma su dominio y se consagra pentacampeón en Vichigasta

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El equipo de La Plaza se coronó campeón del Torneo de los Barrios tras vencer a Peñarol por 1 a 0 en la superfinal disputada el sábado en la cancha del Club San Buenaventura. Este triunfo marca el quinto campeonato consecutivo para La Plaza, consolidándose como uno de los equipos más destacados en la Liga Vichigasteña de Fútbol.

El único gol del encuentro fue anotado por Kevín Núñez a los 22 minutos del primer tiempo, lo que permitió a La Plaza mantener la ventaja durante el resto del partido. A pesar de los esfuerzos de Peñarol en la segunda mitad, el equipo no pudo concretar sus oportunidades.

Con este nuevo título, La Plaza reafirma su hegemonía en el torneo barrial y se posiciona como un referente en la comunidad futbolística de Vichigasta. La dedicación del plantel y el respaldo de los aficionados, quienes colmaron las tribunas, fueron fundamentales para este logro. La consagración del equipo genera expectativas sobre futuros desafíos en el fútbol barrial.