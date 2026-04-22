Miércoles, 22 de Abril 2026
La Rioja se posiciona como protagonista del Mundial de Volteo Ecuestre 2026
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La Rioja se posiciona como protagonista del Mundial de Volteo Ecuestre 2026

Valentino Arias, alumno del Club Hípico RV, será el único representante de La Rioja en el Campeonato Mundial de Volteo Ecuestre en Aachen, Alemania. Este hito resalta el crecimiento del deporte hípico en la provincia.

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El Club Hípico RV ha logrado un hito significativo al incluir a un representante de La Rioja en el Campeonato Mundial de Volteo Ecuestre que se celebrará en Aachen, Alemania. Este avance fue destacado en una reunión entre el gobernador Ricardo Quintela y miembros del club en la Casa de Gobierno.

Valentino Arias, un alumno del club, fue presentado como el único representante de la provincia en el campeonato mundial, lo que refleja el crecimiento del deporte en la región. El profesor Valentín Toledo comentó que el encuentro tuvo como objetivo agradecer al Gobierno provincial y visibilizar el trabajo realizado por el club, que cuenta con un equipo docente de cinco profesores.

El club ha estado activo en torneos nacionales e internacionales, contribuyendo al desarrollo del volteo ecuestre. Según Toledo, el apoyo del Gobierno provincial es crucial para seguir impulsando estas iniciativas y abrir nuevas oportunidades para los jóvenes deportistas, destacando el impacto positivo en la comunidad local.

Etiquetas: la rioja club hípico rv volteo ecuestre gobernador ricardo quintela deportes competencias internacionales
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