Domingo, 19 de Abril 2026
Los Pumas 7's brillan en Hong Kong y regresan con medalla de plata tras gran actuación
Deportes

Los Pumas 7's brillan en Hong Kong y regresan con medalla de plata tras gran actuación

Los Puma 7's lograron la medalla de plata en el Seven de Hong Kong, cayendo en la final ante Sudáfrica por 35-7. El equipo ahora se prepara para el Seven de Valladolid del 29 al 31 de mayo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 36 min 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Los Puma 7's lograron la medalla de plata en el Seven de Hong Kong, destacándose en el circuito internacional al alcanzar la final por segundo año consecutivo. Sin embargo, el equipo argentino no pudo superar a Sudáfrica y cayó por 35-7 en el partido decisivo.

El camino hacia la final fue complicado, comenzando con un partido de semifinales contra España, donde Argentina logró revertir un marcador adverso. Un try de Matteo Graziano y otro de Santino Zangara, junto a la conversión de Joaquín Pellandini, llevaron a Argentina a una victoria ajustada por 19-12.

En la final, Sudáfrica, que ya había vencido a Argentina en la fase de grupos, tomó la delantera rápidamente. Aunque Argentina logró igualar momentáneamente, el desgaste físico se hizo evidente en la segunda mitad, permitiendo a Sudáfrica consolidar su victoria con tres tries adicionales.

Con la mirada puesta en el próximo torneo, Argentina se prepara para participar en el Seven de Valladolid, programado del 29 al 31 de mayo, que será parte del SVNS World Championship Series.

Etiquetas: argentina rugby seven de hong kong puma 7's subcampeones deportes
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3167 articles →

Artículos relacionados

Valentín Folledo celebra su debut en el Citroën C3 Rally2 en La Rioja

El "Canario" se prepara para volver a brillar en Chaco este domingo

Avances de Barrio Parque y Sportivo Suardi en octavos: un paso firme en la Liga Argentina
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar