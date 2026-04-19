Los Pumas 7's brillan en Hong Kong y regresan con medalla de plata tras gran actuación

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Los Puma 7's lograron la medalla de plata en el Seven de Hong Kong, destacándose en el circuito internacional al alcanzar la final por segundo año consecutivo. Sin embargo, el equipo argentino no pudo superar a Sudáfrica y cayó por 35-7 en el partido decisivo.

El camino hacia la final fue complicado, comenzando con un partido de semifinales contra España, donde Argentina logró revertir un marcador adverso. Un try de Matteo Graziano y otro de Santino Zangara, junto a la conversión de Joaquín Pellandini, llevaron a Argentina a una victoria ajustada por 19-12.

En la final, Sudáfrica, que ya había vencido a Argentina en la fase de grupos, tomó la delantera rápidamente. Aunque Argentina logró igualar momentáneamente, el desgaste físico se hizo evidente en la segunda mitad, permitiendo a Sudáfrica consolidar su victoria con tres tries adicionales.

Con la mirada puesta en el próximo torneo, Argentina se prepara para participar en el Seven de Valladolid, programado del 29 al 31 de mayo, que será parte del SVNS World Championship Series.