Nelsón Martínez se lleva el título en la prueba homenaje a David Murúa en La Rioja

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Nelsón Martínez se destacó en la prueba homenaje a David Murúa, realizada en La Rioja, donde participaron ciclistas de diversas partes del país. La competencia se caracterizó por un alto nivel de rendimiento y una gran cantidad de participantes, lo que elevó la jerarquía del evento. En la divisional Elite, Martínez se consagró campeón, con Sebastián Coronel y Valentín Castro completando el podio.

En la categoría Máster B, la victoria fue para Edgar Castro, quien fue seguido por Mario Galleguillo y Omar Naretto. Asimismo, en Máster C, Edward Álvarez se impuso, dejando a Mario Bustamante y Eduardo Aredes en los siguientes puestos. Víctor Campos se destacó en Máster D, mientras que Carlos Naranjo fue el ganador en Máster E.

Las damas también tuvieron una destacada actuación. En la categoría +40, la ganadora fue Beatriz Carrizo, mientras que en Damas -40, Abril Garzón se llevó el primer puesto. En las categorías Promocionales, Facundo Campos y Esteban Strabou fueron los campeones en sus respectivas divisiones, mostrando el gran nivel de los ciclistas participantes.