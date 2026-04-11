Primeros partidos de básquet en las Olimpiadas Policiales: la competencia ya comenzó en La Rioja

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Las Olimpiadas Policiales han comenzado con el torneo de básquet masculino en el Polideportivo Evita, donde se vivieron partidos emocionantes y resultados inesperados. En uno de los encuentros más destacados, la Comisaría Novena sorprendió al vencer a la Comisaría Tercera por un ajustado 42 a 39, evidenciando la competitividad entre las distintas comisarías. Otro partido notable fue el de la Brigada Motorizada, que se impuso con claridad a la Comisaría Primera con un marcador de 41 a 22.

Este evento no solo busca promover el esparcimiento y la integración en el ámbito policial, sino que también refuerza el espíritu deportivo y la camaradería entre los miembros de las fuerzas de seguridad. A medida que avanza el torneo, el interés de la comunidad crece, y se espera que las próximas jornadas continúen brindando emociones y sorpresas.

La organización se ha esforzado para que cada partido sea una celebración del deporte, destacando las habilidades de los participantes. Las futuras fechas mantendrán la misma intensidad, prometiendo un espectáculo atractivo tanto para los jugadores como para el público que asista a los encuentros.