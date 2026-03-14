Sábado, 14 de Marzo 2026
Racing de Córdoba se acerca al liderazgo tras una remontada clave frente a Almirante Brown
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Racing de Córdoba se acerca al liderazgo tras una remontada clave frente a Almirante Brown

Racing de Córdoba logró una victoria clave por 2 a 1 ante Almirante Brown, alcanzando los siete puntos y empatando en la cuarta posición de la Zona A. La competitividad de la Primera Nacional se intensifica a medida que avanzan las fechas.

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Racing de Córdoba logró una victoria significativa al vencer 2 a 1 a Almirante Brown en un partido de la cuarta fecha de la Primera Nacional. Este triunfo permite al equipo cordobés igualar en puntos con su rival, ambos con siete puntos, y posicionarse en la zona alta de la tabla.

El encuentro comenzó desfavorable para Racing, ya que Almirante Brown abrió el marcador con un gol de Marcos Abreliano al minuto 43 del primer tiempo. No obstante, en la segunda mitad, Racing mostró un rendimiento superior, logrando revertir el marcador. Pablo Chavarría empató a los 5 minutos y Leandro Córdoba anotó el segundo gol a los 13 minutos del complemento, llevando al equipo a la victoria.

En otro encuentro de la misma división, Atlético de Rafaela también se destacó al ganar 1-0 a San Martín de San Juan, gracias a un gol de Ijiel Protti. Con estos resultados, la competencia en la Primera Nacional se intensifica, destacando el crecimiento del rendimiento de Racing.

Los equipos mejor posicionados de la Zona A están programados para jugar el sábado 14 de marzo, con Acassuso enfrentando a Colón y San Miguel recibiendo a San Telmo.

Etiquetas: córdoba racing almirante brown primera nacional fútbol deportes
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