San Lorenzo presenta cambios estratégicos para su duelo contra Vélez en el Gasómetro

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San Lorenzo se prepara para un crucial encuentro este lunes ante Vélez Sarsfield en el Torneo Apertura, donde busca colarse entre los ocho mejores del grupo A. El partido se llevará a cabo a las 19:30 en el Nuevo Gasómetro, y será arbitrado por Leandro Rey Hilfer, con Facundo Tello en el VAR.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez ha realizado tres modificaciones en su alineación tras la victoria sobre Deportivo Cuenca. Destaca el regreso de Rodrigo Auzmendi al ataque y la inclusión de Matías Reali como titular, quien tuvo una actuación destacada en el último partido. Además, Facundo Gulli aportará dinamismo en el mediocampo.

Vélez, líder de la zona, llega con algunas dudas en su plantilla, ya que Manuel Lanzini y Claudio Baeza son evaluados por molestias. La necesidad de San Lorenzo de obtener una victoria es apremiante, ya que actualmente está fuera de los puestos de clasificación, lo que convierte este cruce en una prueba vital para sus aspiraciones en la fase regular.