Domingo, 19 de Abril 2026
San Lorenzo presenta cambios estratégicos para su duelo contra Vélez en el Gasómetro
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San Lorenzo presenta cambios estratégicos para su duelo contra Vélez en el Gasómetro

San Lorenzo se prepara para un crucial enfrentamiento contra Vélez Sarsfield este lunes a las 19:30 en el Nuevo Gasómetro, buscando asegurar su lugar entre los ocho mejores del Torneo Apertura. Con tres cambios en la alineación, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez necesita una victoria para volver a la pelea por los playoffs. La presión está sobre ellos ante el líder de la zona, que llega con dudas por lesiones de jugadores clave.

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San Lorenzo se prepara para un crucial encuentro este lunes ante Vélez Sarsfield en el Torneo Apertura, donde busca colarse entre los ocho mejores del grupo A. El partido se llevará a cabo a las 19:30 en el Nuevo Gasómetro, y será arbitrado por Leandro Rey Hilfer, con Facundo Tello en el VAR.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez ha realizado tres modificaciones en su alineación tras la victoria sobre Deportivo Cuenca. Destaca el regreso de Rodrigo Auzmendi al ataque y la inclusión de Matías Reali como titular, quien tuvo una actuación destacada en el último partido. Además, Facundo Gulli aportará dinamismo en el mediocampo.

Vélez, líder de la zona, llega con algunas dudas en su plantilla, ya que Manuel Lanzini y Claudio Baeza son evaluados por molestias. La necesidad de San Lorenzo de obtener una victoria es apremiante, ya que actualmente está fuera de los puestos de clasificación, lo que convierte este cruce en una prueba vital para sus aspiraciones en la fase regular.

Etiquetas: san lorenzo vélez sarsfield torneo apertura fútbol deportes argentina
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