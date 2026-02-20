Viernes, 20 de Febrero 2026
Talleres y Rosario Central se preparan para un duelo clave en Arroyito este viernes
Talleres y Rosario Central se preparan para un duelo clave en Arroyito este viernes

Este viernes, Talleres enfrenta a Rosario Central en el Gigante de Arroyito a las 22.15. Ambos equipos llegan invictos y en racha positiva, lo que promete un duelo intenso. La victoria es crucial para consolidar posiciones en la tabla.

Hace 2 h
Este viernes, a partir de las 22.15, se llevará a cabo un esperado encuentro entre Talleres y Rosario Central en el Gigante de Arroyito, correspondiente a la fecha 6 del Apertura 2026. Ambos equipos llegan con una racha positiva, sin derrotas, lo que genera una gran expectativa entre los aficionados.

Talleres ha destacado en el torneo gracias a su sólida defensa y un juego ofensivo dinámico, acumulando puntos importantes al inicio de la temporada. De igual manera, Rosario Central ha demostrado un buen desempeño, combinando la experiencia y la juventud en su plantilla, lo que le ha permitido mantenerse invicto.

Este partido no solo es crucial para la tabla de posiciones, sino que también influye en el ánimo de los jugadores y el apoyo de sus hinchadas. Se espera una intensa atmósfera en el estadio, con una gran afluencia de público que alentará a su equipo. La rivalidad entre estos clubes añade un atractivo especial a este enfrentamiento.

Los entrenadores han transmitido confianza en sus planteles, reconociendo la importancia de seguir sumando puntos. Para Talleres, una victoria significaría afianzarse en los primeros puestos, mientras que para Rosario Central, ganar es fundamental en su lucha por el título en este competitivo torneo.

