Miércoles, 7 de Octubre 2026
Economía

Aporte extraordinario del 25% a grandes empresas: ¿Quiénes se beneficiarán?

El Gobierno Provincial de La Rioja implementa un recargo del 25% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para grandes contribuyentes con facturación superior a $2.000.000.000. Este aporte extraordinario, vigente desde octubre, busca afrontar la crisis socioeconómica. Los detalles sobre su aplicación y los meses a tributar serán clave para las empresas locales.

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El Gobierno Provincial de La Rioja ha oficializado la Ley N° 10.907, que introduce un "Aporte Extraordinario" mediante un recargo del 25% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para contribuyentes de mayor capacidad contributiva. Esta normativa, publicada en el Boletín Oficial el 6 de octubre, busca fortalecer las cuentas locales ante la crisis socioeconómica y alimentaria.

La ley, sancionada por la Cámara de Diputados y promovida por el Bloque Justicialista, se centra únicamente en aquellos contribuyentes que superen los Pesos Dos Mil Millones en facturación. El recargo aplicará sobre los anticipos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal actual.

Además, la recaudación generada por este aporte será destinada al Fondo Solidario, diferenciándose de los tributos de recaudación ordinaria. Este enfoque busca asegurar que los recursos se usen específicamente para enfrentar las necesidades sociales en la provincia.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial ley 10.907 impuesto sobre los ingresos brutos economía ricardo quintela
TL;DR

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