Asistencia económica para trabajadores rurales: el programa Intercosecha 2026 en La Rioja

Se presentó el programa Intercosecha 2026, que ofrecerá 123.000 pesos en cuatro cuotas a trabajadores rurales en períodos de baja actividad. La inscripción es obligatoria y las expectativas son altas ante la situación económica actual.

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El programa Intercosecha 2026 fue presentado en un acto en la sede de La Libertad Avanza, con el objetivo de ofrecer asistencia financiera a los trabajadores del sector rural en períodos de menor actividad. Esta iniciativa, que busca sostener a quienes laboran en actividades estacionales como la cosecha de olivo, citrus y caña de azúcar, fue liderada por el diputado nacional Gino Visconti y el secretario regional de UATRE, Omar Muga.

El programa tiene como finalidad proporcionar un apoyo económico durante la etapa de "entrecosecha", cuando la demanda de mano de obra disminuye drásticamente. Muga enfatizó la importancia de mantener este beneficio, recordando el esfuerzo necesario para su implementación en La Rioja. Destacó que empresas del sector aceitunero han llegado a emplear entre 700 y 800 personas, lo que subraya la relevancia de esta ayuda.

Para acceder al beneficio, que asciende a 123.000 pesos en cuatro cuotas, los trabajadores deberán inscribirse y cumplir con ciertos requisitos establecidos. La gestión del programa está a cargo de la Secretaría de Trabajo de la Nación y la Secretaría de Empleo de la Provincia, que realizarán un cruce de datos con ARCA para verificar la elegibilidad de los solicitantes.