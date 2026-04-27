Lunes, 27 de Abril 2026
Banco Rioja garantiza atención normal mientras el sector bancario se paraliza
Economía

Banco Rioja garantiza atención normal mientras el sector bancario se paraliza

Banco Rioja atenderá normalmente a sus clientes el lunes 27 de abril, mientras el paro nacional de La Bancaria afecta a 21 tesoros regionales. La protesta surge por el cierre de sucursales del BCRA, poniendo en riesgo 32 puestos de trabajo y encareciendo el acceso al efectivo. Se prevé una movilización en la sede local del BCRA.

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Banco Rioja mantendrá su atención normal a los clientes el lunes 27 de abril, a pesar del paro bancario de 24 horas convocado por La Bancaria. Este paro afectará a los 21 tesoros regionales en todo el país, impidiendo las operaciones en esas entidades y complicando el traslado de dinero.

El secretario general del gremio local, Orlando Gómez, indicó que la protesta es específica para los trabajadores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y surge en respuesta a decisiones del Gobierno nacional presidido por Javier Milei. Estas decisiones incluyen el cierre de al menos 12 tesoros regionales, lo que pone en riesgo aproximadamente 32 puestos de trabajo relacionados con la logística de efectivo.

Gómez también destacó que el cierre de estas sucursales encarece el acceso al dinero físico en el sistema financiero del interior del país, y se llevará a cabo una movilización frente a la sede local del BCRA en consonancia con las actividades programadas en los otros tesoros regionales. La Asociación Bancaria ha expresado su descontento por la falta de diálogo con las autoridades y advierte que podrían intensificar sus acciones si no hay avances en las negociaciones.

Etiquetas: banco rioja paro bancario gobierno nacional conflicto laboral movilización economía
TL;DR

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