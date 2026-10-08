Jueves, 8 de Octubre 2026
Economía

Banco Rioja mejora condiciones: 12.312 clientes se benefician con tasas reestructuradas

La reducción de tasas de financiación del Banco Rioja al 56% atrajo a 12.312 personas para reestructurar deudas, incluyendo 1.475 nuevos usuarios de crédito. Esta medida busca aliviar la carga financiera en los hogares.

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La reciente reducción en las tasas de financiación del Banco Rioja ha tenido una respuesta positiva en la comunidad, con la asistencia de 12.312 personas para reestructurar sus condiciones financieras. Esta medida, que disminuyó el interés del 76% al 56%, se implementa en el contexto de la emergencia económica provincial.

En el balance realizado por el vicepresidente de la entidad, Marcelo Becerra, se destacó que muchos ciudadanos buscaron adecuar sus tasas y cuotas actuales. Además, se incorporaron 1.475 nuevos usuarios que accedieron a líneas de crédito por primera vez, atraídos por las condiciones más competitivas. También, 55 personas reordenaron sus créditos previos, utilizando esta herramienta para saldar otras deudas.

La oferta actual del banco no incluye préstamos hipotecarios ni prendarios, enfocándose en asistencia de consumo. Becerra subrayó que los créditos se otorgan según la capacidad de ingresos de los solicitantes, garantizando un endeudamiento responsable acorde a los lineamientos del DNU firmado por el gobernador.

Etiquetas: la rioja banco rioja tasas de financiación emergencia económica créditos reestructuración financiera
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