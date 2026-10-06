Cierre de la fábrica de nueces en Sanagasta: 20 familias enfrentan la pérdida de empleo

El cierre definitivo de la fábrica de nuez en Sanagasta genera gran preocupación por la pérdida de empleos y el impacto en proveedores locales. La comunidad exige respuestas y alternativas económicas.

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La comunidad de Sanagasta enfrenta una crisis tras el cierre definitivo de la fábrica de nuez, lo que ha suscitado gran preocupación entre los vecinos. Este cierre inesperado pone en riesgo los empleos en un sector ya afectado por la difícil situación económica del país.

La planta, que había sido crucial para la economía local, dejó de operar sin aviso previo. Se especula que la falta de insumos y la disminución de la demanda, tanto a nivel nacional como internacional, habrían contribuido a esta decisión. Este hecho no solo impacta a los trabajadores directos, sino también a proveedores y servicios que dependen de su actividad.

La incertidumbre ha llevado a los habitantes de Sanagasta a manifestarse, exigiendo respuestas de las autoridades locales. Aunque aún no se han realizado declaraciones oficiales, se anticipa que el Gobierno provincial y los intendentes de la región se pronunciarán en los próximos días. Este cierre se suma a otros problemas que afectan a la nogalicultura, evidenciando la fragilidad del sector agrario en Argentina.

Los vecinos esperan que se busquen alternativas para diversificar la economía local y mitigar los efectos de esta crisis. La promoción de otros cultivos y la inversión en infraestructura son consideradas medidas necesarias para reactivar la economía de Sanagasta.