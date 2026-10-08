Jueves, 8 de Octubre 2026
Economía

Crisis en el sector vitivinícola de Chilecito pone en riesgo 800 empleos locales

La crisis en el sector vitivinícola de Chilecito afecta a 800 trabajadores, con un consumo per cápita de vino en Argentina en su nivel más bajo, lo que agrava la situación laboral.

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Redacción Equipo Editorial
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La Secretaría de Trabajo de la Provincia ha tomado medidas para abordar la crisis en el sector vitivinícola del departamento Chilecito, donde aproximadamente 800 trabajadores se encuentran en riesgo debido a la caída histórica del consumo de vino. Myriam Espinosa, titular del área, destacó que la situación se ha deteriorado en los últimos dos o tres años, lo que amenaza la estabilidad laboral de los empleados del sector primario e industrial.

La crisis no es un fenómeno aislado, sino el resultado de problemas estructurales y el impacto de la macroeconomía nacional. La drástica disminución de la demanda interna y la falta de políticas públicas de asistencia han agravado la situación. Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el consumo per cápita de vino en Argentina alcanzó un mínimo histórico de 15,77 litros anuales en 2025.

Durante la última temporada, algunos establecimientos decidieron no cosechar uvas, afectando toda la cadena de comercialización. En respuesta, algunos productores están considerando la reconversión hacia la producción olivícola, aunque este cambio no ofrece una solución inmediata y requiere una inversión prolongada.

Etiquetas: la rioja chilecito crisis vitivinícola economía trabajo consumo de vino
TL;DR

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