Crisis financiera en La Rioja: alertan sobre efectos de los Bonos "Chachos

El tesorero de la Provincia, Mario Zapata, brindó detalles sobre el operativo de rescate y la circulación de los Bonos de Cancelación de Deudas «Chachos». Explicó que la medida busca mitigar la crisis económica local y responde a las necesidades del sector comercial. Se han realizado pagos por un total de 4 mil millones de pesos a empleados públicos, alcanzando una efectividad cercana al 97 por ciento en la percepción de estos bonos, lo que ha beneficiado a los comercios.
Zapata aclaró que los bonos solo pueden ser utilizados dentro de las fronteras provinciales para pagar impuestos, proveedores y deudas. El cronograma de pagos, establecido por decreto, comprende cuatro entregas desde agosto hasta noviembre, con el último pago programado para el próximo mes y una caducidad que operará el 20 de diciembre. De los 8 mil millones de pesos disponibles, se han utilizado 7.700 millones, mientras que la erogación total para los cinco meses ascenderá a 15 mil millones de pesos dentro de un techo presupuestario de 16 mil millones.
Respecto a futuras mejoras salariales o la continuidad del programa el próximo año, el tesorero indicó que no tiene información específica y que se están monitoreando las finanzas permanentemente. Además, defendió la administración del presupuesto provincial, subrayando la importancia de garantizar los pagos de sueldos y el cuidado de las finanzas públicas.