Crisis financiera en La Rioja: alertan sobre efectos de los Bonos "Chachos

El tesorero Mario Zapata informó que se destinaron 7.700 millones de pesos a la circulación de los Bonos de Cancelación de Deudas "Chachos", impactando positivamente en el comercio local. El último pago se realizará en noviembre, antes de la caducidad en diciembre. ¿Cómo afectará esto a las finanzas de la provincia?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El tesorero de la Provincia, Mario Zapata, brindó detalles sobre el operativo de rescate y la circulación de los Bonos de Cancelación de Deudas «Chachos». Explicó que la medida busca mitigar la crisis económica local y responde a las necesidades del sector comercial. Se han realizado pagos por un total de 4 mil millones de pesos a empleados públicos, alcanzando una efectividad cercana al 97 por ciento en la percepción de estos bonos, lo que ha beneficiado a los comercios.

Zapata aclaró que los bonos solo pueden ser utilizados dentro de las fronteras provinciales para pagar impuestos, proveedores y deudas. El cronograma de pagos, establecido por decreto, comprende cuatro entregas desde agosto hasta noviembre, con el último pago programado para el próximo mes y una caducidad que operará el 20 de diciembre. De los 8 mil millones de pesos disponibles, se han utilizado 7.700 millones, mientras que la erogación total para los cinco meses ascenderá a 15 mil millones de pesos dentro de un techo presupuestario de 16 mil millones.

Respecto a futuras mejoras salariales o la continuidad del programa el próximo año, el tesorero indicó que no tiene información específica y que se están monitoreando las finanzas permanentemente. Además, defendió la administración del presupuesto provincial, subrayando la importancia de garantizar los pagos de sueldos y el cuidado de las finanzas públicas.