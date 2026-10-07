Crisis vitivinícola en Chilecito: 800 trabajadores en riesgo de perder su empleo

La intervención de la Secretaría de Trabajo en las fincas vitivinícolas de Chilecito responde a una crisis que afecta a 800 trabajadores, con salarios atrasados y producción en caída. La falta de políticas nacionales agrava la situación, mientras algunos productores consideran cambiar a la producción de aceitunas.

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La Secretaría de Trabajo ha tomado medidas en el sector vitivinícola de Chilecito, que enfrenta serias dificultades en la producción y elaboración de vinos. Myriam Espinosa, titular del organismo, advirtió sobre la posible pérdida de estabilidad laboral para alrededor de 800 trabajadores, aunque no todos enfrentan despidos inminentes. La situación se ha agravado debido a la caída en el consumo de vino, que, según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), ha disminuido a 15,77 litros anuales por persona, el nivel más bajo registrado.

El problema se ha intensificado en los últimos años, y algunas fincas no lograron cosechar uvas este año, lo que afecta a toda la cadena productiva. Además, los costos de energía han aumentado, complicando aún más la situación, ya que todas las fincas son electrodependientes. Espinosa destacó que, aunque la provincia tiene herramientas para apoyar al sector, son limitadas y dependen de políticas nacionales.

Algunos productores están considerando alternativas como la producción de aceitunas, aunque este cambio no puede realizarse de manera inmediata. La crisis ya impacta en el pago de salarios, con atrasos de hasta dos meses en algunas fincas, lo que genera preocupación sobre la continuidad laboral en el sector.