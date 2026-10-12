Lunes, 12 de Octubre 2026
Economía

Desempleo en Sanagasta: despidos en procesadora de nueces generan incertidumbre laboral

La situación se agrava para extrabajadores de la procesadora de nueces en Sanagasta, tras el cierre definitivo de la planta y un estancamiento en las negociaciones por indemnizaciones. La incertidumbre crece ante movimientos inusuales en las instalaciones, generando temor sobre el futuro de sus créditos laborales.

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La situación es crítica para los extrabajadores de la procesadora de nueces en Sanagasta, tras el cierre definitivo de la planta. La primera audiencia de conciliación en la Secretaría de Trabajo no logró avances, ya que las negociaciones se estancaron rápidamente. El propietario de la firma presentó la misma propuesta económica que había ofrecido al cerrar, la cual fue rechazada por los trabajadores.

Marcos, uno de los afectados, manifestó que no están conformes con la oferta y se acordó un nuevo encuentro para el próximo miércoles, tras un cuarto intermedio dictado por la autoridad laboral. Además de la falta de acuerdos, los trabajadores han alertado sobre el retiro de mercadería de las instalaciones, lo que genera preocupación sobre el resguardo de bienes que podrían asegurar sus créditos laborales.

Los extrabajadores continúan en estado de alerta, esperando las decisiones que tome la Secretaría de Trabajo y analizando sus opciones ante la próxima reunión, que podría determinar si el conflicto se resolverá de manera administrativa o si tendrá que ser llevado a la justicia.

Etiquetas: sanagasta extrabajadores cierre de planta conciliación secretaria de trabajo conflictos laborales
TL;DR

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