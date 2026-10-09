Viernes, 9 de Octubre 2026
Economía

Desempleo en Sanagasta: trabajadores de procesadora de nueces se movilizan por despidos masivos

La localidad de Sanagasta enfrenta una crisis laboral tras el despido de 20 extrabajadores de una planta de nueces, quienes reclaman deudas y condiciones laborales. La situación ha llevado a cortes de ruta y la intervención de la Secretaría de Trabajo provincial.

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Una grave crisis laboral afecta a la localidad de Sanagasta, donde un grupo de 20 extrabajadores, principalmente mujeres y personas mayores, fue despedido de manera verbal y sin previo aviso de una planta procesadora de nueces. Este conflicto se desató cuando los empleados encontraron la planta vacía y sin documentos, lo que llevó a la abogada Ivana Cattáneo a denunciar al responsable de la explotación, Luis Giordano, quien argumentó que no podía vender las nueces.

Los extrabajadores han comenzado a realizar cortes intermitentes en la Calle 8 de Sanagasta en respuesta a la falta de respuestas sobre sus reclamos, que incluyen el pago de salarios adeudados y el cumplimiento de aportes previsionales. Cattáneo subrayó la vulnerabilidad de los manifestantes, quienes incluyen a madres con bebés y una mujer embarazada, mientras la Policía local ha intervenido solicitando el mantenimiento del orden.

La Secretaría de Trabajo de la Provincia, liderada por Myriam Espinosa, ha tomado acción inmediata y ha convocado a una audiencia conciliatoria. La abogada expresó su confianza en la intervención de esta Secretaría, recordando casos anteriores de defensa de los derechos de los trabajadores en dicha planta.

Etiquetas: sanagasta despidos crisis laboral protesta economía secretaria de trabajo
TL;DR

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