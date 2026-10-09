Despidos masivos en Sanagasta: extrabajadores interrumpen el tránsito en la ruta

Ex trabajadores de la fábrica de nueces en Sanagasta realizan un corte de ruta exigiendo soluciones tras despidos masivos. La comunidad enfrenta una crisis laboral que afecta a varias familias.

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En Sanagasta, un grupo de ex trabajadores de la fábrica de procesado de nueces ha decidido llevar a cabo un corte de ruta como medida de protesta ante los despidos masivos recientes. Esta acción ha generado serios problemas en el tránsito de la zona, afectando a la comunidad local.

Una de las exempleadas, Eva, con más de diez años de antigüedad, destacó la desesperación del grupo, señalando que la propuesta de la empresa consiste en seis cuotas de 500 mil pesos, lo cual consideran insuficiente para cubrir sus deudas acumuladas. Muchos de estos trabajadores dependían de esta fuente de ingreso, y han denunciado condiciones laborales precarias durante su tiempo en la fábrica.

Los manifestantes han rechazado la opción de pagar las deudas con maquinaria de la planta, argumentando que el equipamiento es obsoleto y no vale lo que se les debe. La comunidad enfrenta una situación tensa, con la presencia de policías y bomberos, quienes intentaron disolver la protesta sin éxito, ya que los ex trabajadores han decidido mantener la vigilia hasta recibir una solución que respete sus derechos laborales.

El conflicto afecta a unas veinte familias y agrava aún más la crisis laboral en la región, dejando a la comunidad en expectativa sobre el desenlace de esta situación.