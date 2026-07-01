El Plan Quinquenal Minero promete transformar la industria en La Rioja hasta 2030

El Plan Quinquenal para el Desarrollo Minero 2026-2030 busca atraer inversiones y generar empleo en La Rioja, estableciendo un marco regulatorio para una minería responsable y sostenible.

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El gobernador Ricardo Quintela presentó el Plan Quinquenal para el Desarrollo Minero 2026-2030 en un evento realizado en la Ciudad de Buenos Aires. Esta iniciativa está diseñada para fomentar el crecimiento económico y generar empleo a través de una minería planificada y responsable.

Quintela destacó que el plan busca ofrecer previsibilidad y seguridad jurídica, además de facilitar la construcción de la licencia social necesaria para un desarrollo sostenible en el sector. La propuesta también pretende atraer nuevas inversiones y promover la participación de los riojanos en el desarrollo minero local.

Durante la presentación, participaron profesionales e inversores del ámbito minero, quienes expusieron sobre el potencial de La Rioja para nuevos proyectos. El gobernador agradeció al secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, y a los empresarios que apoyan el crecimiento provincial.

El plan no solo busca optimizar el uso de los recursos mineros, sino también establecer un marco regulatorio que garantice la sustentabilidad y reduzca el impacto ambiental. Quintela enfatizó la necesidad de diversificar la matriz productiva de la provincia, tradicionalmente centrada en la vitivinicultura y la olivicultura, integrando la minería como un nuevo pilar del desarrollo económico.