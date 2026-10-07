Miércoles, 7 de Octubre 2026
Economía

Ex trabajadores de Karydiá esperan respuestas en vigilia en Sanagasta

El cierre de la planta procesadora de nueces "Karydiá" en Sanagasta deja a 21 trabajadores sin empleo y marca una profunda crisis laboral. Este jueves, ex empleados buscarán respuestas en la Secretaría de Empleo provincial ante un panorama nacional alarmante de más de 31.300 cierres de empresas.

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La confirmación del cierre definitivo de la planta procesadora de nueces Karydiá ha causado una gran conmoción en el departamento Sanagasta. Este cierre deja sin empleo a 21 trabajadores, marcando la desaparición de la última gran empleadora privada de la zona. Los operarios han iniciado una vigilia para exigir respuestas sobre su situación laboral y las indemnizaciones correspondientes.

La noticia se conoció el 6 de octubre de 2026, lo que provocó la inmediata reacción de los empleados, quienes están acompañados por la Doctora Ivana Cataneo, que brinda apoyo legal durante este difícil momento. Luís Giordano, responsable de la empresa, calificó la jornada como un "día muy triste" y expresó su dolor por la situación que enfrentan las familias dependientes de la fábrica.

Este cierre no es un caso aislado, ya que se inscribe en un contexto nacional complicado. En los primeros 31 meses de la gestión de Javier Milei, se han registrado más de 31.300 cierres de empresas, lo que representa un 6,1% del total, la peor caída interanual desde 1996, afectando severamente las economías regionales.

Los ex empleados de Karydiá serán recibidos el jueves en la Secretaría de Empleo provincial, donde se buscarán alternativas para mitigar el impacto de esta situación, incluyendo la revisión de los despidos y el aseguramiento de sus derechos laborales.

Etiquetas: sanagasta karydiá cierre de empresa vigilia empleo argentina
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