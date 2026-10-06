Miércoles, 7 de Octubre 2026
Economía

Familia de Facundo Ríos enfrenta dificultades económicas tras su detención en EE. UU.

Facundo Lorenzo Ríos, subcampeón mundial de BMX, está detenido en EE.UU. por problemas migratorios tras no presentar su licencia de conducir. Su familia busca reunir fondos para la fianza, que podría variar entre 500 y 15.000 dólares. Su audiencia está programada para el 16 de octubre.

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Facundo Lorenzo Ríos, un deportista de BMX y subcampeón mundial en 2013, se encuentra actualmente bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). El joven, de 26 años y residente en Orlando desde 2022, fue detenido en un control de tránsito en el condado de Orange, Florida, el 19 de septiembre, cuando no pudo presentar su licencia de conducir.

Su padre, Héctor Marcelo Ríos, indicó que tras la detención se estableció una audiencia ante un juez para fijar una fianza, que inicialmente fue de 500 dólares, la cual fue abonada por uno de sus hermanos. Sin embargo, Facundo no recuperó su libertad porque las autoridades decidieron derivarlo a migraciones debido a su situación migratoria. La familia se encuentra en contacto con abogados especializados y busca adelantar la audiencia programada para el 16 de octubre.

Además, para afrontar los costos del proceso legal y la eventual fianza, la familia ha iniciado una colecta. Marcelo Ríos mencionó que el monto de la fianza podría variar entre 500 y 15.000 dólares, dependiendo de lo que determine el juez, sin contar los gastos legales asociados.

Etiquetas: facundo lorenzo ríos deportes bmx inmigración estados unidos colecta
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