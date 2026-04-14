Martes, 14 de Abril 2026
Inflación en La Rioja: 3,4% en marzo y un acumulado de 9,4% en el primer trimestre
Economía

Inflación en La Rioja: 3,4% en marzo y un acumulado de 9,4% en el primer trimestre

La inflación de marzo alcanzó el 3,4%, acumulando un 9,4% en el primer trimestre. Educación y Transporte son los rubros más afectados, impactando en la economía general.

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La inflación en Argentina registró un aumento del 3,4% en marzo, acumulando un 9,4% en el primer trimestre, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este incremento se aleja de las metas oficiales de control de precios, reflejando un contexto económico complicado.

La división de Educación fue la que más impactó en el índice, con un aumento del 12,1%, superando notablemente otros sectores. El Transporte también experimentó un crecimiento del 4,1%, impulsado por el aumento de combustibles y pasajes. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, los combustibles han subido un 23%, afectando la economía nacional.

En cuanto a la variación interanual, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se elevó un 32,6% en comparación con marzo de 2025. Las regiones con mayores aumentos incluyen Noreste y Noroeste, superando el promedio nacional, mientras que Pampeana y Cuyo se mantuvieron por debajo.

Etiquetas: argentina economía inflación precios gobierno nacional incidencia sectorial
TL;DR

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