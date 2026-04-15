Miércoles, 15 de Abril 2026
Inflación en La Rioja se dispara al 4%: un desafío para los vecinos y comerciantes
Economía

Inflación en La Rioja se dispara al 4%: un desafío para los vecinos y comerciantes

La inflación en La Rioja alcanzó un 4% en marzo, superando el promedio nacional de 3,4%. Con un acumulado interanual del 32,5%, el Gobierno provincial enfrenta un reto urgente. ¿Qué medidas se tomarán para controlar esta situación?

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El índice de precios al consumidor en La Rioja ha mostrado un aumento del 4% en marzo, marcando el segundo mes consecutivo de aceleración. Este incremento supera el promedio nacional, que se ubicó en 3,4%. En el contexto interanual, la inflación en la provincia alcanza el 32,5%, ligeramente por debajo del 32,6% a nivel nacional.

La tendencia ascendente es evidente, ya que en febrero se registró un 3,5% y en enero un 2,8%. Este crecimiento progresivo de la inflación se ha observado desde un 1,2% en mayo y junio de 2025, con un aumento a 2,2% en septiembre y 2,6% en diciembre del mismo año. La situación en La Rioja se alinea con el comportamiento de otras provincias del NOA.

El Gobierno provincial enfrenta el reto de implementar estrategias efectivas para controlar la inflación y mitigar sus efectos en la población. La preocupación por el costo de vida es cada vez mayor, lo que podría tener repercusiones en las decisiones políticas y económicas a corto plazo. Es vital realizar un seguimiento de las variables económicas para prevenir un problema estructural en la inflación.

Etiquetas: la rioja inflación índice de precios gobierno provincial economía noah
TL;DR

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