Jueves, 8 de Octubre 2026
Economía

Intervención de la Secretaría de Trabajo ante despidos masivos en Sanagasta y Chilecito

La crisis socioeconómica en La Rioja se agudiza tras el cierre de una planta en Sanagasta y la difícil situación del sector vitivinícola que afecta a 200 trabajadores. Las autoridades buscan asegurar indemnizaciones mientras el impacto de tarifas energéticas y la falta de apoyo nacional complican aún más la situación.

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Intervención de la Secretaría de Trabajo ante despidos masivos en Sanagasta y Chilecito
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La situación económica en Sanagasta y Chilecito es preocupante, con el cierre de una planta procesadora de nueces que ha llevado a la desvinculación de trabajadores. La Secretaría de Trabajo de la Provincia, liderada por Myriam Espinosa, ha intervenido tras enterarse del cierre a través de medios de comunicación, dado que la empresa no había comunicado formalmente su crisis. La cartera laboral se propone garantizar el pago de indemnizaciones a los operarios, quienes no cuentan con un sindicato que los represente.

Por otro lado, el sector vitivinícola también enfrenta dificultades, afectando a aproximadamente 200 trabajadores de la Cooperativa La Riojana y otras empresas de la zona. La caída en el consumo y las ventas ha llevado a varias firmas a solicitar procedimientos de crisis. Además, el aumento de las tarifas energéticas complica aún más la situación, ya que estas son esenciales para las actividades de las fincas.

A pesar de los esfuerzos provinciales para mitigar el impacto, como el congelamiento de tarifas, se destaca la falta de apoyo del gobierno nacional, lo que agrava la situación financiera de las empresas y pone en riesgo los empleos. En relación a la actividad comercial dominical, la Secretaría aclaró que no hay una prohibición legal para la apertura de supermercados, aunque se recuerda la normativa vigente sobre recargos salariales para quienes trabajen esos días.

Etiquetas: la rioja sanagasta crisis vitivinícola gobierno provincial trabajadores economía
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