Inversiones mineras en La Rioja: Hainan Trailblazer explora oportunidades en Rosario Vera Peñaloza

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Una delegación de la empresa china Hainan Trailblazer New Material Technology Co. Ltd. visitó el departamento Rosario Vera Peñaloza para avanzar en acuerdos sobre inversiones mineras y productivas. Esta actividad se enmarca dentro de la estrategia de desarrollo federal impulsada por el Gobierno de La Rioja.

Durante su visita, la comitiva evaluó el potencial geológico minero en la Mina Hugo y el paraje de Las Callanas. Los representantes de Hainan Trailblazer mostraron interés en empezar tareas de prospección en la zona. Junto a ellos, participaron la secretaria de Minería, Ivanna Guardia, la intendenta Laura Carrizo, y el presidente de Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE), Walter Gómez.

La visita se deriva de una misión comercial a China liderada por el gobernador Ricardo Quintela, demostrando el interés de Hainan Trailblazer en el sector minero. El ministro de Trabajo, Federico Bazán, destacó que estas inversiones podrían generar empleo genuino y oportunidades para la comunidad, además de anunciar capacitaciones abiertas en todos los departamentos para integrar a los locales en los proyectos mineros futuros.