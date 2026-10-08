La Rioja alcanza un superávit primario del 6,5% en el primer semestre

La Rioja logró un superávit primario del 6,5% de sus ingresos totales en el primer semestre de 2026, ocupando el sexto lugar entre las provincias argentinas. A pesar de la caída del 0,5% en ingresos, la provincia se mantiene en terreno positivo.

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En el primer semestre de 2026, La Rioja se destacó por su sólido desempeño financiero, logrando un superávit primario del 6,5% sobre sus ingresos totales. Esta cifra posiciona a la provincia en el sexto lugar entre las 15 jurisdicciones que terminaron el semestre con un saldo positivo. A nivel nacional, el superávit primario total alcanzó los $1.658.147 millones.

A pesar de la contención del gasto público y una leve contracción de recursos, el informe de la consultora Politikon Chaco señala que el gasto total se mantuvo estable, aunque los ingresos reales cayeron un 0,5% interanual. De las 21 jurisdicciones analizadas, solo seis mostraron incrementos en sus ingresos reales, siendo Neuquén la que lideró con un aumento del 16%.

El panorama financiero final indica que catorce provincias lograron resultados positivos, mientras que seis presentaron déficits, con Tierra del Fuego destacándose por el mayor saldo negativo del -23,1%. Este contexto resalta la capacidad de La Rioja para mantener sus cuentas en un escenario económico desafiante.