Milei reconoce el impacto de la inflación en la economía argentina y anticipa mejoras

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La inflación en Argentina alcanzó un 3,4% en marzo, lo que ha generado preocupación en el Gobierno nacional. El presidente Javier Milei reconoció que esta cifra es "mala" y expresó su confianza en que, a futuro, la inflación retorne a un camino decreciente. Milei destacó que hay factores que permiten entender la situación actual y mantener esperanzas sobre una mejora.

El incremento del 9,4% en el primer trimestre complica los objetivos del Gobierno, que aspiraba a cerrar el año con una inflación del 10%, como se había previsto en el Presupuesto nacional. Los aumentos más significativos se registraron en Educación, con un 12,1%, y Transporte, con un 4,1%. Por otro lado, se observaron incrementos más moderados en otros rubros, como Bienes y servicios varios y Equipamiento y mantenimiento del hogar.

La situación económica actual representa un gran desafío para la administración de Milei, que busca estabilizar el país ante un electorado cada vez más descontento por el aumento de precios. El presidente también anunció que abordará estos temas en un evento organizado por AmCham.