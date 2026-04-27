Propuesta de tarifa eléctrica diferenciada busca beneficiar al Norte Grande argentino

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Los senadores nacionales por La Rioja, Florencia López y Fernando Rejal, expresaron su preocupación por el aumento de las tarifas energéticas en una conferencia de prensa. López destacó el desbalance entre las ganancias de las empresas y los costos que enfrentan los ciudadanos, mencionando que las tarifas han incrementado de manera desproporcionada, afectando gravemente a los hogares riojanos.

La senadora advirtió que muchas familias están acumulando deudas, con algunos hogares debiendo hasta cuatro boletas, lo que podría llevar a una situación de emergencia económica. López también informó que se han perdido alrededor de 14 mil puestos de trabajo en la provincia, lo que agrava la crisis. En respuesta a esta problemática, ambos senadores están trabajando en un proyecto para establecer tarifas diferenciadas que tomen en cuenta las condiciones económicas y climáticas del Norte Grande.

Rejal mencionó que el proyecto ya ha sido enviado a comisiones para su análisis. Recordó que anteriormente La Rioja recibía fondos compensatorios que permitían subsidiar tarifas, especialmente para productores. El senador reafirmó el compromiso de luchar por un Estado que proteja a los ciudadanos y al sector productivo.

Finalmente, se convocó a la población a participar en una movilización el 30 de abril, para rechazar las políticas de ajuste y la escasez de empleos genuinos en la región.