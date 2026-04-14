Martes, 14 de Abril 2026
Recortes nacionales dejan a estudiantes de Banda Florida sin copa de leche
Economía

Recortes nacionales dejan a estudiantes de Banda Florida sin copa de leche

La escuela Andrea Páez de Orquera en Banda Florida suspendió el desayuno y la merienda por falta de fondos, afectando la nutrición de sus alumnos. Padres y docentes protestan, costean pan casero, y exigen respuestas del Gobierno Nacional.

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La comunidad educativa de la escuela Andrea Páez de Orquera en Banda Florida se encuentra en una situación crítica debido a la suspensión del desayuno y merienda por falta de fondos. Padres y docentes se manifestaron bajo la consigna «Con los chicos no», expresando su descontento ante la decisión que afecta directamente la nutrición de los alumnos.

Desde el mes pasado, la escuela ya no recibe los recursos destinados a la copa de leche, un apoyo esencial para garantizar la alimentación básica de los estudiantes. Esta situación ha llevado a que los padres y vecinos tengan que contribuir económicamente para proveer pan casero a los alumnos, quienes dependen de este alimento durante su jornada escolar.

La protesta se intensifica ante la falta de respuestas oficiales, y los docentes advierten que el alimento que recibían en la escuela era vital para muchos niños, representando su principal fuente de nutrientes. La comunidad se une en un esfuerzo conjunto para asegurar que los chicos no pasen hambre mientras continúan sus estudios.

Etiquetas: argentina gobierno nacional crisis económica educación manifestación banda florida
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