Efemérides del 23 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 23 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 23 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 23 de junio de 2026

1936 – Raúl Aubel, actor argentino (f. 1997).

– Raúl Aubel, actor argentino (f. 1997). 1944 – en Buenos Aires (Argentina), el presidente Juan Domingo Perón crea la Escuela Superior de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea Argentina (decreto n.º 16501/44 ‑ BMR n.º 2179).

– en Buenos Aires (Argentina), el presidente Juan Domingo Perón crea la Escuela Superior de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea Argentina (decreto n.º 16501/44 ‑ BMR n.º 2179). 1961 – entra en vigor el Tratado Antártico.

– entra en vigor el Tratado Antártico. 1968 – en el estadio Antonio V. Liberti de la ciudad de Buenos Aires (Argentina) mueren 71 simpatizantes del club de fútbol Boca Juniors (Tragedia de la Puerta 12).

– en el estadio Antonio V. Liberti de la ciudad de Buenos Aires (Argentina) mueren 71 simpatizantes del club de fútbol Boca Juniors (Tragedia de la Puerta 12). 1976 – Paola Suárez, tenista argentina.

– Paola Suárez, tenista argentina. 1991 – Mauro Bustamante, futbolista argentino.

– Mauro Bustamante, futbolista argentino. 1996 – Mica Suárez, youtuber y actriz argentina.

– Mica Suárez, youtuber y actriz argentina. 1998 – en Argentina, la banda Aterciopelados publica el sencillo «El estuche», de su cuarto álbum Caribe Atómico. Su grabación se efectuó en Kampo Center (en Nueva York) y Audiovision (en Bogotá).

– en Argentina, la banda Aterciopelados publica el sencillo «El estuche», de su cuarto álbum Caribe Atómico. Su grabación se efectuó en Kampo Center (en Nueva York) y Audiovision (en Bogotá). 1998 – Rodrigo Brandán, futbolista argentino.

– Rodrigo Brandán, futbolista argentino. 2019 – la Argentina se consagró campeona del mundo en Sóftbol. Este significó el primer Campeonato Mundial para la selección sudamericana en dicha disciplina, siendo también el primer país iberoamericano en conseguir tal logro.

💡 ¿Sabías que...? El 23 de junio de 1960, el científico ruso Mikhail Lomonosov se convirtió en el primer hombre en obtener una foto de la Tierra desde el espacio, utilizando un cohete Vostok. Este logro marcó un hito en la exploración espacial y abrió la puerta a futuras misiones. Su imagen proporcionó una nueva perspectiva sobre nuestro planeta y su fragilidad.

En el mundo: 23 de junio de 2026