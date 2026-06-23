Efemérides del 23 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 23 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 23 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 23 de junio de 2026
- 1936 – Raúl Aubel, actor argentino (f. 1997).
- 1944 – en Buenos Aires (Argentina), el presidente Juan Domingo Perón crea la Escuela Superior de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea Argentina (decreto n.º 16501/44 ‑ BMR n.º 2179).
- 1961 – entra en vigor el Tratado Antártico.
- 1968 – en el estadio Antonio V. Liberti de la ciudad de Buenos Aires (Argentina) mueren 71 simpatizantes del club de fútbol Boca Juniors (Tragedia de la Puerta 12).
- 1976 – Paola Suárez, tenista argentina.
- 1991 – Mauro Bustamante, futbolista argentino.
- 1996 – Mica Suárez, youtuber y actriz argentina.
- 1998 – en Argentina, la banda Aterciopelados publica el sencillo «El estuche», de su cuarto álbum Caribe Atómico. Su grabación se efectuó en Kampo Center (en Nueva York) y Audiovision (en Bogotá).
- 1998 – Rodrigo Brandán, futbolista argentino.
- 2019 – la Argentina se consagró campeona del mundo en Sóftbol. Este significó el primer Campeonato Mundial para la selección sudamericana en dicha disciplina, siendo también el primer país iberoamericano en conseguir tal logro.
El 23 de junio de 1960, el científico ruso Mikhail Lomonosov se convirtió en el primer hombre en obtener una foto de la Tierra desde el espacio, utilizando un cohete Vostok. Este logro marcó un hito en la exploración espacial y abrió la puerta a futuras misiones. Su imagen proporcionó una nueva perspectiva sobre nuestro planeta y su fragilidad.
En el mundo: 23 de junio de 2026
- 79 – en la Antigua Roma, el emperador Tito sucede a su padre Vespasiano como emperador.
- 1158 – en España, Sancho III de Castilla y Fernando II de León firman el Tratado de Sahagún por la paz de ambos reinos.
- 1180 – en Japón ―en el marco de las guerras Genpei― empieza la primera batalla de Uji.
- 1280 – en Moclín (España), las tropas del rey nazarí Muhammad II de Granada emboscan y derrotan a las tropas castellanas dirigidas por Gonzalo Ruiz Girón (maestre de la Orden de Santiago) en la batalla de Moclín.
- 1287 – se produce la batalla de los Condes.
- 1305 – en Athis-sur-Orge flamencos y franceses firman un tratado de paz.
- 1314 – en el sur de Stirling ―en el marco de la Primera Guerra de Independencia Escocesa― empieza la batalla de Bannockburn.
- 1532 – Enrique VIII de Inglaterra y Francisco I de Francia firman un pacto secreto contra el rey Carlos I de España.
- 1563 – se funda la ciudad de Cartago, como capital de la Provincia de Nueva Cartago y Costa Rica.
- 1565 – en la isla de Malta, Turgut Reis (Dragut), comandante del Imperio otomano muere durante el sitio de Malta.
- 1661 – en Londres se casan Carlos II y Catalina de Braganza.
- 1683 – en los Estados Unidos, William Penn firma el tratado de la tierra con los indios norteamericanos.
- 1749 – en la provincia de Sonora y Sinaloa (México), José Rafael Rodríguez Gallardo entrega el Gobierno al teniente coronel Ortiz de Parrilla.
- 1757 – en Plassey (India), el ejército británico ―formado por 3000 soldados bajo el mando de Robert Clive― derrota al ejército indio ―formado por 50 000 soldados bajo el mando de Siraj Ud Daulah― en la batalla de Plassey.
- 1758 – en Krefeld (Alemania) ―en el marco de la guerra de los Siete Años― fuerzas británicas derrotan a las francesas (batalla de Krefeld).
- 1760 – en la batalla de Landeshut ―en el marco de la guerra de los Siete Años― Austria derrota a Prusia.
- 1780 – en las colonias británicas de los Estados Unidos, en el marco de la Revolución estadounidense, se libra la batalla de Springfield.
- 1794 – en Kiev, la emperatriz Catalina II de Rusia garantiza el asentamiento judío.
- 1810 – John Jacob Astor funda la empresa de pieles Pacific Fur Company.
- 1812 – Guerra anglo-estadounidense de 1812: el Reino Unido revoca las restricciones del comercio estadounidense, eliminando una de las razones principales de la guerra.
- 1812 – durante las Guerras Napoleónicas: Napoleón Bonaparte cruza el río Niemen en dirección a Moscú, dando inicio a la Guerra Patriótica de 1812.
- 1858 – en Bolonia (Estados Pontificios), la policía por orden de la Iglesia católica secuestra al niño judío Edgardo Mortara (1851‑1940) en casa de sus padres.
- 1868 – Christopher Latham Sholes recibe la patente de la primera máquina de escribir.
- 1869 – en Venezuela, el general Venancio Pulgar declara al estado Zulia como autónomo e independiente; sin embargo, es sofocado al poco tiempo.
- 1887 – en Canadá, el Gobierno crea el parque nacional Banff, el más antiguo del país.
- 1894 – en París (Francia) se funda el Comité Olímpico Internacional.
- 1908 – en Madrid (España), el Gobierno aprueba la Ley de la Represión de la Usura.
- 1914 – en la ciudad de Zacatecas (México), el general Pancho Villa derrota a las fuerzas federales de Victoriano Huerta.
- 1919 – en Wenden (Estonia) ―en el marco de la Guerra de Liberación Estonia― el ejército nacional derrota a los Freikorps alemanes (Baltische Landeswehr) en la batalla de Cesis (Võnnu lahing). Dicho día es celebrado como el Día de Liberación Nacional.
- 1923 – en Vigo (Galicia), se funda el Real Club Celta de Vigo con la fusión del Fortuna y el Sporting Vigo.
- 1933 – Jaime de Borbón y Battenberg renuncia a sus derechos sucesorios como hijo del rey español Alfonso XIII, presionado por su padre, que lo consideraba incapacitado debido a su sordera.
- 1937 – en México, el general Lázaro Cárdenas del Río expropia los ferrocarriles y crea la compañía Ferrocarriles Nacionales de México.
- 1940 – en Francia ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939‑1945)―, el líder nazi Adolf Hitler visita la ciudad ocupada de París.
- 1941 – el Frente Activista Lituano declara que la región de Lituania es independiente de la Unión Soviética. Pocas semanas después, los alemanes invaden Lituania.
- 1942 – en el campo de concentración de Auschwitz (en la Polonia invadida por Alemania) ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939‑1945)― los alemanes perpetran la primera ejecución de judíos mediante cámaras de gas.
- 1944 – en Buenos Aires (Argentina), el presidente Juan Domingo Perón crea la Escuela Superior de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea Argentina (decreto n.º 16501/44 ‑ BMR n.º 2179).
- 1947 – en Estados Unidos se aprueba la ley Taft-Hartley.
- 1958 – en los Países Bajos, la Iglesia reformada neerlandesa acepta el ministerio de mujeres.
- 1959 – en los Estados Unidos, el Gobierno libera al científico Klaus Fuchs ―acusado de espionaje en el Proyecto Manhattan― después de nueve años de prisión. Le permite emigrar a Dresde (Alemania Oriental) donde continuará su carrera como científico.
- 1959 – en Stalheim (Noruega]]) el incendio en un hotel mata a 34 persona
- 1961 – entra en vigor el Tratado Antártico.
- 1964 – en Suazilandia se celebran sus primeras elecciones democráticas.
- 1967 – en Glassboro (estado de Nueva Jersey) se celebra la reunión cumbre entre el presidente de los Estados Unidos Lyndon B. Johnson y el premier soviético Alexei Kosygin.
- 1968 – en Francia, el presidente Charles de Gaulle disuelve la Asamblea Nacional y convoca a elecciones parlamentarias anticipadas.
- 1968 – en el estadio Antonio V. Liberti de la ciudad de Buenos Aires (Argentina) mueren 71 simpatizantes del club de fútbol Boca Juniors (Tragedia de la Puerta 12).
- 1972 – en la ciudad de Washington D. C. ―en el marco del escándalo Watergate― Richard Nixon (presidente de Estados Unidos) y H. R. Haldeman (jefe de gabinete de la Casa Blanca) son grabados mientras conversan acerca de cómo están utilizando a la CIA (Agencia Central de Inteligencia) para obstruir la investigación del FBI (Buró Federal de Investigaciones) sobre los actos de corrupción de Nixon.
- 1973 – en la ciudad de Kingston upon Hull (Reino Unido) un incendio quema una casa; muere un niño de 6 años. Se cree que fue un incendio accidental, pero más tarde se descubrirá que fue el primer incendio causado intencionalmente por el pirómano Peter Dinsdale, que en los siguientes siete años causará 26 muertes.
- 1978 – en la República de Rodesia se perpetra la masacre de Bvumba.
- 1983 – en la Universidad del Sur de California, los ingenieros Jon Postel y Paul Mockapetris diseñan un componente clave de la internet, el DNS.
- 1985 – en las costas de Irlanda, una bomba estalla en un Boeing 747 que operaba el vuelo 182 de Air India, desintegrando el avión instantáneamente y matando a las 329 personas a bordo.
- 1991 – La compañía de videojuegos SEGA Enterprises publica la primera versión del videojuego Sonic the Hedgehog en Estados Unidos para Sega Genesis.
- 1992 – en Estados Unidos, el cantautor británico Elton John, lanza al mercado su 23.er álbum de estudio titulado The one.
- 1993 – en Lausana (Suiza) se inaugura el Museo Olímpico.
- 1993 – en una conferencia en el Instituto Isaac Newton de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), el matemático británico Andrew Wiles (40) anuncia por primera vez su demostración del último teorema de Fermat (1637). Se considera la demostración más importante del siglo XX.
- 1993 – la banda 4 Non Blondes publica su sencillo «What’s up?», de su álbum Bigger, better, faster, more! La canción tuvo éxito en las radios. Alcanzó la posición 14 en el Billboard Hot 100.
- 1996 – en Japón se lanza al mercado la famosa consola de videojuegos Nintendo 64.
- 1998 – en Argentina, la banda Aterciopelados publica el sencillo «El estuche», de su cuarto álbum Caribe Atómico. Su grabación se efectuó en Kampo Center (en Nueva York) y Audiovision (en Bogotá).
- 2001 – en Perú y Chile se percibe un terremoto de magnitud 6,9 en la escala sismológica de Richter, que causa cuantiosos daños en las ciudades peruanas de Arequipa, Moquegua y Tacna, y en las chilenas de Arica e Iquique.
- 2016 – en el Reino Unido se celebra un referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea, con un resultado de un 51,9 % de votos favorables a la salida del Reino Unido de la UE.
- 2016 – en La Habana, dentro de los diálogos de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano, se acuerda el fin de las confrontaciones, con un cese del fuego y hostilidades bilateral y definitivo.
- 2019 – la Argentina se consagró campeona del mundo en Sóftbol. Este significó el primer Campeonato Mundial para la selección sudamericana en dicha disciplina, siendo también el primer país iberoamericano en conseguir tal logro.
- 2020 – Terremoto de Oaxaca con epicentro a 23 kilómetros al sur de Crucecita, de 7,4 Mw
- 2023 – el líder del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, inicia una rebelión en contra del Ministerio de Defensa de Rusia.