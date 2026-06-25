Efemérides del 25 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 25 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 25 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 25 de junio de 2026

1751 – en Argentina se funda la ciudad de San José de Jáchal.

– en Argentina se funda la ciudad de San José de Jáchal. 1783 – en la actual provincia de Entre Ríos (Argentina), a orillas del río Uruguay, el militar español nacido en Nicaragua Tomás de Rocamora funda Concepción del Uruguay.

– en la actual provincia de Entre Ríos (Argentina), a orillas del río Uruguay, el militar español nacido en Nicaragua Tomás de Rocamora funda Concepción del Uruguay. 1806 – en las playas de Quilmes (a 20 km de Buenos Aires, Argentina), el ejército británico desembarca 1836 hombres, entre ellos el Regimiento 71 de Highlanders, dando inicio a las Invasiones inglesas.

– en las playas de Quilmes (a 20 km de Buenos Aires, Argentina), el ejército británico desembarca 1836 hombres, entre ellos el Regimiento 71 de Highlanders, dando inicio a las Invasiones inglesas. 1810 – en el territorio de Tarija, perteneciente al virreinato del Río de la Plata (y en lo religioso al obispado de Salta), el alcalde y presidente cabildante Mariano Antonio de Echazú declara la independencia del territorio en un Cabildo Capitular apoyando la Revolución de Buenos Aires.

– en el territorio de Tarija, perteneciente al virreinato del Río de la Plata (y en lo religioso al obispado de Salta), el alcalde y presidente cabildante Mariano Antonio de Echazú declara la independencia del territorio en un Cabildo Capitular apoyando la Revolución de Buenos Aires. 1912 – en el interior de la provincia de Santa Fe (Argentina), se inicia la rebelión agraria conocida como el Grito de Alcorta.

– en el interior de la provincia de Santa Fe (Argentina), se inicia la rebelión agraria conocida como el Grito de Alcorta. 1975 – Albert Costa, tenista español.

– Albert Costa, tenista español. 1975 – Chenoa, cantante española nacida en Argentina.

– Chenoa, cantante española nacida en Argentina. 1977 – Lola Ponce, cantante argentina.

– Lola Ponce, cantante argentina. 1978 – Argentina conquista la Copa Mundial de Fútbol al vencer en la final a los Países Bajos por 3-1.

– Argentina conquista la Copa Mundial de Fútbol al vencer en la final a los Países Bajos por 3-1. 1990 – Nahuel Pombo, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 25 de junio de 1950, comenzó la Guerra de Corea cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur. Este conflicto marcó el inicio de una lucha prolongada entre las fuerzas comunistas y las fuerzas apoyadas por Occidente, influyendo significativamente en la geopolítica de la península coreana y del mundo durante la Guerra Fría.

En el mundo: 25 de junio de 2026