Efemérides del 25 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 25 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 25 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 25 de junio de 2026
- 1751 – en Argentina se funda la ciudad de San José de Jáchal.
- 1783 – en la actual provincia de Entre Ríos (Argentina), a orillas del río Uruguay, el militar español nacido en Nicaragua Tomás de Rocamora funda Concepción del Uruguay.
- 1806 – en las playas de Quilmes (a 20 km de Buenos Aires, Argentina), el ejército británico desembarca 1836 hombres, entre ellos el Regimiento 71 de Highlanders, dando inicio a las Invasiones inglesas.
- 1810 – en el territorio de Tarija, perteneciente al virreinato del Río de la Plata (y en lo religioso al obispado de Salta), el alcalde y presidente cabildante Mariano Antonio de Echazú declara la independencia del territorio en un Cabildo Capitular apoyando la Revolución de Buenos Aires.
- 1912 – en el interior de la provincia de Santa Fe (Argentina), se inicia la rebelión agraria conocida como el Grito de Alcorta.
- 1975 – Albert Costa, tenista español.
- 1975 – Chenoa, cantante española nacida en Argentina.
- 1977 – Lola Ponce, cantante argentina.
- 1978 – Argentina conquista la Copa Mundial de Fútbol al vencer en la final a los Países Bajos por 3-1.
- 1990 – Nahuel Pombo, futbolista argentino.
El 25 de junio de 1950, comenzó la Guerra de Corea cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur. Este conflicto marcó el inicio de una lucha prolongada entre las fuerzas comunistas y las fuerzas apoyadas por Occidente, influyendo significativamente en la geopolítica de la península coreana y del mundo durante la Guerra Fría.
En el mundo: 25 de junio de 2026
- 524 – en Isère (sureste de Francia) los francos vencen a los burgundios en la batalla de Vézeronce.
- 841 – en Francia, Carlos el Calvo y Luis el Germánico vencen a Lotario I de Italia y Pipino II de Aquitania (todos descendientes de Carlomagno) en la Batalla de Fontenoy-en-Puisaye. Mueren unos 50 000 hombres.
- 1391 – en el norte de Italia ―en el marco de las guerras entre güelfos y gibelinos― se libra la batalla de Alessandria.
- 1412 – en la Corona de Aragón, seis notarios levantan acta de la decisión unánime de los nueve compromisarios de Caspe de elegir nuevo rey de Aragón a Fernando de Antequera.
- 1431 – en España, Pedro Fernández de Velasco ataca las tierras musulmanas de Montefrío (Granada), incendiando mieses y montes.
- 1678 – en la Universidad de Padua, la aristócrata veneciana Elena Cornaro Piscopia (1646-1684) es la primera mujer que recibe un doctorado de filosofía.
- 1751 – en Argentina se funda la ciudad de San José de Jáchal.
- 1783 – en la actual provincia de Entre Ríos (Argentina), a orillas del río Uruguay, el militar español nacido en Nicaragua Tomás de Rocamora funda Concepción del Uruguay.
- 1788 – Virginia se convierte en el décimo estado en ratificar la Constitución de Estados Unidos.
- 1806 – en las playas de Quilmes (a 20 km de Buenos Aires, Argentina), el ejército británico desembarca 1836 hombres, entre ellos el Regimiento 71 de Highlanders, dando inicio a las Invasiones inglesas.
- 1810 – en el territorio de Tarija, perteneciente al virreinato del Río de la Plata (y en lo religioso al obispado de Salta), el alcalde y presidente cabildante Mariano Antonio de Echazú declara la independencia del territorio en un Cabildo Capitular apoyando la Revolución de Buenos Aires.
- 1813 – en Acapulco, México, José María Morelos establece los lineamientos para la elección de diputados que integrarán posteriormente el Congreso de Anáhuac.
- 1852 – en Australia, el río Murrumbidgee arrasa con la aldea colonial de Gundagai (Nueva Gales del Sur), matando entre 78 y 89 personas (de una población de 250 personas). Los indígenas locales salvan al menos a 40 personas. Al año siguiente hubo una inundación peor, y el pueblo fue trasladado a tierras más altas.
- 1856 – en México, se expide la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México, conocida como la Ley Lerdo, la cual tenía como objetivos crear una clase media rural (que ―a semejanza de la estadounidense― tuviera deseos de desarrollarse), sanear las finanzas públicas del Estado y reanimar la economía.
- 1857 – en Nicaragua, el coronel José Dolores Estrada Vado es ascendido a general de brigada por derrotar a los filibusteros del estadounidense William Walker en la batalla de San Jacinto el 14 de septiembre del año anterior.
- 1857 – en París, el poeta Charles Baudelaire publica Las flores del mal.
- 1870 – en España, la reina Isabel II abdica del trono.
- 1876 – en España, y en el marco de la Tercera Guerra Carlista se libra la batalla de Abárzuza, en la que mueren más de 1500 soldados liberales, incluido el propio general Manuel Gutiérrez de la Concha.
- 1876 – en Estados Unidos el ejército es derrotado por los indios sioux (batalla de Little Bighorn).
- 1912 – en el interior de la provincia de Santa Fe (Argentina), se inicia la rebelión agraria conocida como el Grito de Alcorta.
- 1938 – en Irlanda, el Dr. Douglas Hyde es nombrado el primer presidente.
- 1940 – Francia se rinde formalmente a la Alemania nazi.
- 1944 – A 262 km al este de Helsinki (Finlandia) y 143 km al noroeste de San Petersburgo (Rusia) tropas finlandesas ― apoyadas por 4000 efectivos alemanes ― vencen a los soviéticos en la batalla de Tali-Ihantala, la batalla más grande de los territorios nórdicos. Mueren 2500 finlandeses y 1746 soviéticos.
- 1947 – se publica el Diario de Ana Frank.
- 1948 – comienza el bloqueo de Berlín.
- 1949 – se estrena la película animada Liebre de pelo largo, protagonizada por Bugs Bunny.
- 1950 – en Corea, las tropas del norte cruzan el paralelo 38°, dando comienzo a la Guerra de Corea, que durará hasta julio de 1953.
- 1950 – En el edificio de las Naciones Unidas, en Nueva York, se adopta la Resolución 82 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- 1956 – en el atolón Bikini, Estados Unidos detona la bomba atómica Dakota (nombre de una etnia de nativos americanos), de 1100 kilotones, la decimosegunda de las 17 de la operación Redwing.
- 1967 – primer programa mundial vía satélite: Our World.
- 1967 – última actuación en televisión de la banda británica de rock The Beatles, donde graban All you need is love.
- 1975 – en India, la primera ministra Indira Gandhi declara el estado de emergencia, suspendiendo las libertades individuales.
- 1975 – Mozambique se independiza de Portugal.
- 1975 – en Chile, la dictadura militar de Pinochet detiene a la dirección política clandestina del Partido Socialista de Chile.
- 1975 – en Olancho, Honduras agentes de la Dirección Nacional de Investigaciones y las Fuerzas Armadas llevan a cabo la Masacre de Los Horcones contra distintos manifestantes del movimiento campesino.
- 1977 – el Real Betis Balompié logra su 1.ª Copa del Rey tras derrotar al Athletic Club de Bilbao en la final disputada en el estadio Vicente Calderón.
- 1978 – Argentina conquista la Copa Mundial de Fútbol al vencer en la final a los Países Bajos por 3-1.
- 1981 – Microsoft Inc. se estructura como empresa.
- 1983 – en España se deroga el uso del garrote vil, instrumento de ejecución proveniente de la República Romana, utilizado en este país como forma para ejecutar la pena capital. (Ver Categoría:Ejecutados en el garrote vil).
- 1990 – en Navarra (España) se producen los Sucesos de la Foz de Lumbier. Un sargento de la Guardia Civil y dos miembros de la ETA mueren durante un enfrentamiento armado.
- 1991 – Croacia y Eslovenia declaran unilateralmente su independencia de Yugoslavia.
- 1993 – Kim Campbell es elegida líder del Partido Conservador de Canadá y se convierte en la 1.ª mujer primera ministra de Canadá.
- 1993 – en Austria se adopta la Declaración y el Programa de Acción de Viena.
- 1996 – en Khobar (Arabia Saudí), una bomba en las torres Khobar mata 19 marines estadounidenses.
- 1997 – la nave no tripulada rusa nave Progress (utilizada para llevar víveres y combustible a las estaciones espaciales) choca con la estación espacial rusa Mir.
- 1998 – en Estados Unidos, Microsoft pone a la venta Windows 98.
- 1999 – San Antonio Spurs derrotó 4-1 a New York Knicks en las Finales y se coronaron campeones de la NBA por primera vez en su historia, siendo el primer equipo proveniente de la American Basketball Association en lograr el campeonato en la mayor liga del baloncesto mundial (la National Basketball Association).
- 2003 – entra en quiebra la empresa Data East, creadora del videojuego Muppets Party Cruise.
- 2006 – cerca de Gaza (Israel), palestinos atacan un puesto del ejército de ocupación israelí, matan a dos soldados y secuestran a otro, Guilad Schalit. Los palestinos eran miembros de las brigadas Izz ad-Din al-Qassam (el brazo armado del partido gobernante Hamás), el Comité de Resistencia Popular (que incluye miembros del Fatah, la Jihad Islámica y el Hamás), y el Ejército del Islam.
- 2007 – en la localidad estadounidense de Fayetteville, cerca de Atlanta (estado de Georgia, son encontrados muertos el luchador profesional de WWE, Chris Benoit, su esposa Nancy y su hijo Daniel en un doble homicidio-suicidio.
- 2007 – en la ciudad de Dnepropetrovsk, Ucrania se descarta una serie de asesinatos causando 21 asesinatos en 21 días conocido como los Maníacos de Dnepropetrovsk quienes fueron Viktor Sayenko, Igor Suprunyuk y Alexander Ganzha.
- 2009 – Chile y Panamá llegan a un acuerdo de reparación económica de 6.05 millones de dólares estadounidenses al Gobierno de Chile y a los familiares del general José Alejandro Bernales y la comitiva chilena fallecidos en el accidente del helicóptero que sucedió el 29 de mayo de 2008.
- 2014 – Libia celebra elecciones parlamentarias a poco más de 2 años y medio del fin de la Guerra Civil que son claves en proceso para eliminar el vacío institucional que es causa de la proliferación de grupos armados en el país.
- 2020 – el Liverpool conquista la Premier League por 1.ª vez y se corona campeón del fútbol inglés después de 30 años sin lograrlo.
- 2021 – el helicóptero del presidente de Colombia es atacado mientras se desplazaba hacia la ciudad de Cúcuta. A bordo se encontraban el presidente Iván Duque, los ministros de interior y de defensa, el gobernador de Norte de Santander, el alcalde de Cúcuta y el senador Ernesto Macías. El helicóptero recibió 6 disparos, y se considera que los autores de este atentado son los grupos guerrilleros de FARC y el ELN.
- 2022 – las Fuerzas Armadas de Ucrania se retiran de la ciudad de Severodonetsk.