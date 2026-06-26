Efemérides del 26 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 26 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 26 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 26 de junio de 2026

1891 – en Buenos Aires (Argentina) se funda el partido político Unión Cívica Radical.

– en Buenos Aires (Argentina) se funda el partido político Unión Cívica Radical. 1931 – Juan Carlos Galván, actor argentino (f. 2015).

– Juan Carlos Galván, actor argentino (f. 2015). 1951 – Ricardo Chiqui Pereyra, cantante argentino de tangos.

– Ricardo Chiqui Pereyra, cantante argentino de tangos. 1979 – Walter Herrmann, baloncestista argentino.

– Walter Herrmann, baloncestista argentino. 1981 – Agustín Orión, futbolista argentino.

– Agustín Orión, futbolista argentino. 1986 – Cristian Llama, futbolista argentino.

– Cristian Llama, futbolista argentino. 1998 – Ulises Sánchez, futbolista argentino.

– Ulises Sánchez, futbolista argentino. 2002 – en Avellaneda (a 6 km al sur del centro de Buenos Aires), la policía asesina a los militantes sociales Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (Masacre de Avellaneda).

– en Avellaneda (a 6 km al sur del centro de Buenos Aires), la policía asesina a los militantes sociales Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (Masacre de Avellaneda). 2011 – River Plate desciende a la Primera B nacional, al perder 1‑3 en el global ante Belgrano de Córdoba, definiendo en el Estadio Monumental.

– River Plate desciende a la Primera B nacional, al perder 1‑3 en el global ante Belgrano de Córdoba, definiendo en el Estadio Monumental. 2016 – en la final de la Copa América 2016, Chile gana 4 a 2 en penales a Argentina, por lo que Chile se corona bicampeón de la Copa América.

💡 ¿Sabías que...? El 26 de junio de 1976, se produjo el primer vuelo del Concorde, un avión de pasajeros supersónico que podía cruzar el Atlántico a más de el doble de la velocidad del sonido. Este innovador avión transformó el viaje aéreo al reducir drásticamente el tiempo de vuelo, aunque su uso comercial fue limitado debido a su alto costo y restricciones ambientales. A pesar de su retiro en 2003, el Concorde sigue siendo un ícono de la ingeniería aeronáutica.

En el mundo: 26 de junio de 2026