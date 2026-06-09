Efemérides del 9 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 9 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 9 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 9 de junio de 2026
- 1862 – Luigi Trinchero, escultor italiano (f. 1944).
- 1929 – Oscar Núñez, actor argentino (f. 2012).
- 1937 – Susan Barrantes, socialité y escritora británica (f. 1998).
- 1944 – Mochín Marafioti, músico y productor argentino (f. 1997).
- 1956 – en el basural de la ciudad de José León Suárez (Gran Buenos Aires), policías con armas cortas ―bajo órdenes del dictador Pedro Eugenio Aramburu― fusilan a civiles y militares peronistas que se levantaron contra la dictadura (fusilamientos de José León Suárez). Catorce años después (el 1 de junio de 1970), el grupo peronista Montoneros ejecutará a Aramburu para vengar estos asesinatos.
- 1973 – Sergio Galván, futbolista argentino.
- 1987 – Damián Musto, futbolista argentino.
- 1992 – Gino Peruzzi, futbolista argentino.
- 2007 – la banda argentina Soda Stereo, tras 10 años de separación, anuncia una gira de regreso (Me Verás Volver 2007).
- 2022 – Luis Heriberto Rivas, sacerdote, prelado y biblista argentino (n. 1933).
El 9 de junio de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo la batalla de Cherburgo, una ofensiva clave en la que las fuerzas aliadas lucharon para capturar este importante puerto francés. Esta batalla fue crucial para asegurar el suministro de tropas y recursos necesarios para la liberación de Francia. La batalla terminó con la victoria aliada, permitiendo el uso estratégico del puerto en la campaña contra las fuerzas alemanas.
En el mundo: 9 de junio de 2026
- -411 – en Atenas (Antigua Grecia) ―durante la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta― un golpe de Estado depone el Gobierno democrático ateniense. Sube al poder la oligarquía de Los Cuatrocientos, que será reemplazada unos meses después.
- 53 – en Roma, el emperador romano Nerón se casa con Claudia Octavia
- 68 – Nerón es forzado al suicidio, con ayuda de su secretario Epafrodito, que lo apuñaló cuando un soldado romano se aproximaba.
- 193 – Septimio Severo entra con sus tropas en Roma tras haber sido proclamado emperador.
- 721 – en la actual Francia, el ejército franco de Odón el Grande derrota al ejército musulmán del Califato Omeya en la Batalla de Toulouse.
- 1310 – en la Catedral de Siena (Italia) se instala el altar Maestà.
- 1354 – en Burgos (península ibérica) el rey Alfonso XI de Castilla instaura el regimiento con el nombramiento directo de dieciséis caballeros villanos que asumen las funciones del concejo.
- 1508 – en España, el rey Fernando el Católico otorga a Diego de Nicuesa los derechos descubridores sobre Veragua (desde el golfo de Urabá hasta las costas de Panamá), así como el cargo de gobernador.
- 1534 – en la actual Canadá, el francés Jacques Cartier es el primer europeo que arriba al río San Lorenzo.
- 1667 – la flota neerlandesa comienza el ataque de Medway. Sería la decisiva victoria de los neerlandeses sobre los británicos en la segunda guerra anglo-neerlandesa.
- 1772 – en las costas de Rhode Island (Estados Unidos), es quemado el barco británico Gaspee.
- 1815 – en Austria se termina el Congreso de Viena y se instaura la nueva situación política de Europa.
- 1817 – en Chile se acuña la primera moneda nacional.
- 1829 – en Madrid se crea el Banco Español de San Fernando, precursor del actual Banco de España.
- 1847 – en Portugal entra la expedición militar española al mando del general Concha para sofocar la rebelión de Oporto contra el Gobierno portugués.
- 1856 – en los Estados Unidos, 500 mormones dejan Iowa y se van a Salt Lake City.
- 1863 – en Virginia ―en el marco de la Guerra Civil de Estados Unidos― se libra la Batalla de Brandy Station.
- 1900 – en la cárcel británica de Ranchi (ciudad del este de la India) muere Birsa Munda (25), una importante figura en el Movimiento de independencia indio bajo misteriosas circunstancias.
- 1905 – a la salida de la Ópera de París, sucede un atentado frustrado contra el rey Alfonso XIII de España.
- 1923 – en Bulgaria se perpetra un golpe de Estado que derroca a Alejandro Stamboliski, «hombre fuerte» del país.
- 1928 – Charles Kingsford Smith completa el primer vuelo trans-Pacífico con un Monoplano Fokker Trimotor, el Southern Cross.
- 1930 – en la Estación Central de Illinois, Leo Vincent asesina a Jake Lingle, reportero del periódico Chicago Tribune. Alegará que le debía 100 000 dólares (por deudas de juego) al mafioso Al Capone.
- 1934 – en Estados Unidos se estrena la primera película de Donald Duck (Pato Donald).
- 1935 – la República de China ―bajo la administración de Kuomintang― reconoce las ocupaciones japonesas en el Noreste de China.
- 1944 – en Tulle (aldea de 18 000 habitantes en el centro de Francia), soldados alemanes ahorcan de los balcones de la localidad a 99 civiles, en represalia por la matanza de 40 soldados alemanes el día anterior por el Movimiento de Resistencia Maquís, que trataba de liberar la ciudad. Otros 321 civiles serán enviados a campos de concentración en Alemania, donde 101 perderán la vida.
- 1944 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética invade Karelia del Este ocupada por las fuerzas finlandesas desde 1941.
- 1946 – en Tailandia, Bhumibol Adulyadej asume el trono, sustituyendo a su hermano Ananda Mahidol, muerto en extrañas circunstancias.
- 1954 – en Bogotá, Colombia, se da el segundo día de ataques por parte del Ejército contra estudiantes de la Universidad Nacional que se manifestaban contra la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla.
- 1954 – en los Estados Unidos ―asediada por el macarthismo anticomunista― el senador Joseph McCarthy interroga a Joseph Welch, alto rango del Ejército.
- 1956 – en el basural de la ciudad de José León Suárez (Gran Buenos Aires), policías con armas cortas ―bajo órdenes del dictador Pedro Eugenio Aramburu― fusilan a civiles y militares peronistas que se levantaron contra la dictadura (fusilamientos de José León Suárez). Catorce años después (el 1 de junio de 1970), el grupo peronista Montoneros ejecutará a Aramburu para vengar estos asesinatos.
- 1957 – en la frontera entre China y Pakistán se realiza la primera ascensión a la montaña Broad Peak (la duodécima más alta del mundo), antes llamada K3.
- 1958 – la reina Isabel II inaugura el Aeropuerto de Gatwick.
- 1958 – en Portugal, el almirante Américo Tomás es electo presidente de Portugal.
- 1959 – en Estados Unidos se inaugura el submarino militar George Washington, el primero en portar misiles balísticos.
- 1964 – En Coquimbo Chile nace la celebredidad Juan E. Labarca Varela.
- 1967 – durante la guerra de los Seis Días, Israel captura los Altos del Golán a Siria.
- 1968 – en los Estados Unidos, el presidente Lyndon B. Johnson declara el día de luto por la muerte del senador Robert F. Kennedy.
- 1968 – en Yugoslavia, el presidente Josip Broz Tito, aprueba varias reformas políticas y sociales tras una semana de disturbios.
- 1973 – en España, el almirante Luis Carrero Blanco jura su cargo como presidente del Gobierno.
- 1974 – se establecen las relaciones diplomáticas entre Portugal y la Unión Soviética.
- 1974 – en Outeiro do Campo (o en Outeiro Calvo), a 7 km del caserío de Currás, 108 km al sureste de Santiago de Compostela (España), una loba ―que cuatro días antes había matado al bebé José Tomás Pérez, de once meses― roba a un niño, Pedro Javier Iglesias, de tres años, cuyos padres estaban emigrados en Alemania, y lo mata. Será matada el 15 de julio en Soutopenedo.
- 1976 – en la España posfranquista se aprueba la ley que autoriza la existencia de partidos políticos.
- 1977 – en España dimite Torcuato Fernández-Miranda como presidente de las Cortes españolas y del Consejo del Reino.
- 1979 – se constituye el Consejo General Vasco y es elegido presidente Carlos Garaikoetxea.
- 1982 – en España se aprueba el Estatuto de autonomía de La Rioja y de la Región de Murcia.
- 1983 – en el Reino Unido, Margaret Thatcher gana las elecciones generales.
- 1983 – en Portugal, Mário Soares es elegido primer ministro por segunda vez.
- 1985 – en Líbano, miembros de la Organización del Yijad Islámico secuestran a un catedrático angloestadounidense, Thomas Sutherland. Será liberado en 1991 y cobrará 35 millones de dólares estadounidenses del Estado iraní (ya que se demostró que este había dado la orden).
- 1986 – la Comisión Rogers establece sus conclusiones acerca de la explosión del transbordador espacial Challenger.
- 1986 – el presidente del INI y el de Volkswagen firman en Ginebra la venta del 51 % de las acciones de SEAT a la multinacional alemana.
- 1991 – el partido italiano de Democracia Proletaria decide unirse al Partido de Refundación Comunista.
- 1991 – el rey Hussein de Jordania firma el documento constitucional que abre el camino al multipartidismo y que fue aprobado por aclamación y sin voto por la Conferencia Nacional.
- 1995 – el Gobierno de Italia inaugura el Parque nacional del Vesubio.
- 1999 – en el marco de la guerra de Kosovo, Yugoslavia y la OTAN firman el tratado de paz.
- 2001 – los irlandeses rechazan en referéndum el Tratado de Niza para permitir la ampliación de la Unión Europea a los países candidatos del Este y del centro de Europa.
- 2005 – en Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé es nombrado nuevo presidente.
- 2006 – en Alemania se inicia la XVIII Copa Mundial de Fútbol.
- 2007 – en Estados Unidos, el transbordador espacial Atlantis sufre un daño en el escudo térmico que podría comprometer la misión.
- 2007 – la banda argentina Soda Stereo, tras 10 años de separación, anuncia una gira de regreso (Me Verás Volver 2007).