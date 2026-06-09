Efemérides del 9 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 9 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 9 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 9 de junio de 2026

1862 – Luigi Trinchero, escultor italiano (f. 1944).

– Luigi Trinchero, escultor italiano (f. 1944). 1929 – Oscar Núñez, actor argentino (f. 2012).

– Oscar Núñez, actor argentino (f. 2012). 1937 – Susan Barrantes, socialité y escritora británica (f. 1998).

– Susan Barrantes, socialité y escritora británica (f. 1998). 1944 – Mochín Marafioti, músico y productor argentino (f. 1997).

– Mochín Marafioti, músico y productor argentino (f. 1997). 1956 – en el basural de la ciudad de José León Suárez (Gran Buenos Aires), policías con armas cortas ―bajo órdenes del dictador Pedro Eugenio Aramburu― fusilan a civiles y militares peronistas que se levantaron contra la dictadura (fusilamientos de José León Suárez). Catorce años después (el 1 de junio de 1970), el grupo peronista Montoneros ejecutará a Aramburu para vengar estos asesinatos.

– en el basural de la ciudad de José León Suárez (Gran Buenos Aires), policías con armas cortas ―bajo órdenes del dictador Pedro Eugenio Aramburu― fusilan a civiles y militares peronistas que se levantaron contra la dictadura (fusilamientos de José León Suárez). Catorce años después (el 1 de junio de 1970), el grupo peronista Montoneros ejecutará a Aramburu para vengar estos asesinatos. 1973 – Sergio Galván, futbolista argentino.

– Sergio Galván, futbolista argentino. 1987 – Damián Musto, futbolista argentino.

– Damián Musto, futbolista argentino. 1992 – Gino Peruzzi, futbolista argentino.

– Gino Peruzzi, futbolista argentino. 2007 – la banda argentina Soda Stereo, tras 10 años de separación, anuncia una gira de regreso (Me Verás Volver 2007).

– la banda argentina Soda Stereo, tras 10 años de separación, anuncia una gira de regreso (Me Verás Volver 2007). 2022 – Luis Heriberto Rivas, sacerdote, prelado y biblista argentino (n. 1933).

💡 ¿Sabías que...? El 9 de junio de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo la batalla de Cherburgo, una ofensiva clave en la que las fuerzas aliadas lucharon para capturar este importante puerto francés. Esta batalla fue crucial para asegurar el suministro de tropas y recursos necesarios para la liberación de Francia. La batalla terminó con la victoria aliada, permitiendo el uso estratégico del puerto en la campaña contra las fuerzas alemanas.

En el mundo: 9 de junio de 2026