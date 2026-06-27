Millie Bobby Brown y David Harbour regresan juntos en una nueva serie de Netflix

Millie Bobby Brown y David Harbour regresan juntos a Netflix en una nueva serie de espionaje escrita por Jack Thorne. La trama sigue a un agente del FBI que debe afrontar el misterio de la desaparición de su hija. Este emocionante regreso se produce tras rumores de conflictos entre los actores, los cuales han sido desmentidos.

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Millie Bobby Brown y David Harbour regresan a Netflix para protagonizar una nueva serie de espionaje, tras su exitosa colaboración en Stranger Things. La trama, aún sin título, se centrará en Matt Wolfe, un agente del FBI en problemas que se convierte en experto en seguridad después de la desaparición de su hija, Rebecca, quien también es agente del FBI.

Jack Thorne, conocido por su trabajo en Adolescence y por escribir las películas de Enola Holmes, será el encargado del guion. Además, A24 producirá la serie junto a Joe Hipps. Tanto Brown como Harbour también asumirán roles como productores ejecutivos.

El director de series de ficción para Netflix en Estados Unidos y Canadá expresó su entusiasmo por este nuevo proyecto, destacando la habilidad de Thorne para capturar la esencia humana en un thriller. También mencionó la emoción de ver a ambos actores reunidos en esta nueva dinámica de padre e hija en conflicto.

Recientemente, surgieron rumores sobre una supuesta controversia entre Brown y Harbour, relacionados con una denuncia de hostigamiento, pero estos se desmintieron tras su aparición conjunta en la alfombra roja de la quinta temporada de Stranger Things, donde ambos mostraron un gran compañerismo.