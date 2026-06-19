Sábado, 20 de Junio 2026
Espectáculos

Nuevas figuras se suman al jurado de MasterChef Celebrity en su próxima edición.

MasterChef Celebrity se renueva con Wanda Nara como conductora y Damián Betular confirmado. La búsqueda de nuevos jurados genera gran expectativa entre los fanáticos. ¿Quién ocupará el lugar de Donato de Santis?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
Nuevas figuras se suman al jurado de MasterChef Celebrity en su próxima edición.
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El regreso de MasterChef Celebrity está en marcha, con nuevas grabaciones programadas desde septiembre hasta enero. La conductora confirmada es Wanda Nara, quien dará la bienvenida a los participantes en una temporada que promete sorpresas. El único jurado asegurado hasta el momento es Damián Betular, figura reconocida del programa, mientras que el resto del jurado genera incertidumbre.

Las especulaciones sobre la continuidad de Germán Martitegui y quién reemplazará a Donato de Santis son temas candentes entre los seguidores del reality. Los productores están en conversaciones con Mauricio Asta, aunque su participación dependerá de un casting específico. La falta de confirmaciones alimenta la expectativa entre los fanáticos, quienes están acostumbrados a la dinámica entre los chefs que caracterizó ediciones anteriores.

La composición del jurado es un aspecto crucial que define el tono del programa y se convierte en un tema de conversación en redes sociales y medios especializados. Con Betular como único nombre confirmado, los demás puestos permanecen en suspenso, lo que añade un aire de misterio a esta nueva edición de MasterChef Celebrity.

Etiquetas: masterchef telefe reality culinario damián betular germán martitegui wanda nara
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4479 articles →

Artículos relacionados

La serie "Te encontraré" de Netflix: un thriller intrigante basado en Harlan Coben

Más de 1.500 efectivos se preparan para el velorio del Indio Solari en Avellaneda

Indio Solari, un ícono de la música, deja un vacío irreparable en La Rioja

La "Misa Ricotera" en Plaza de Mayo reunirá a seguidores del Indio Solari este viernes.

Despedimos a Chunchuna Villafañe: un ícono del teatro argentino se apaga a los 92 años

Adiós a Marita Monteleone: un ícono de la locución argentina deja un legado inolvidable

Premios Gardel 2026: La Rioja brilla en la entrega de galardones musicales

Guido Kaczka brilla en los Martín Fierro 2026 y marca un hito en la televisión argentina

Juan Darthés condenado a seis años en Brasil por abuso: impacto en la comunidad artística
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar