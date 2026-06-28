Un argentino conquista España: de "La Sociedad de la Nieve" al drama juvenil de Netflix

Blas Polidori, actor y modelo argentino, regresó a Madrid tras filmar "Ofelia" con Érica Rivas. Además, destaca en la serie "Oasis" de Netflix, ambientada en un resort donde ocurre una misteriosa desaparición.

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El actor Blas Polidori ha regresado a Buenos Aires tras un mes en Argentina, donde se reunió con amigos antes de volver a su residencia en Madrid. Durante su estancia, recordó su participación en "La Sociedad de la Nieve", un filme que ha marcado un hito en la producción hispanohablante.

Polidori, quien ha ganado notoriedad gracias a su éxito en Netflix, también está involucrado en la filmación de "Ofelia", junto a destacados actores como Érica Rivas y Darío Grandinetti. Aunque aún no se han emitido comunicados oficiales sobre esta película, los actores han compartido avances en redes sociales.

Además, el 19 de junio se estrenó "Oasis", una serie original de Netflix España en la que Polidori interpreta a Jon. La trama gira en torno a un resort exclusivo para familias ricas, donde ocurre una misteriosa desaparición. El elenco incluye a figuras como Paco Tous y Verónica Sánchez, y Polidori destaca la calidad del equipo en el que trabaja.