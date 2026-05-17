Abren inscripciones para la tercera cohorte de Capacitación en La Rioja

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La Subsecretaría de Capacitación para la Administración Pública ha iniciado la apertura de inscripciones para su tercera cohorte de cursos gratuitos y certificados, que se desarrollarán en 2026. Esta iniciativa está dirigida a empleados de la administración pública provincial y municipal, sin importar su situación laboral, y tiene como objetivo mejorar la formación de los trabajadores estatales.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 27 de mayo y ofrecerán modalidades virtual y presencial, adaptándose a las diversas necesidades de los participantes. Entre los cursos virtuales se encuentran “Manejo de Documentos Digitales” y “Redacción 1: Estrategias para la escritura en la Administración Pública”, mientras que las capacitaciones presenciales incluyen “Taller de Computación 2” y “Canva y Comunicación Institucional”.

El propósito de estos cursos es dotar a los trabajadores públicos de herramientas que optimicen su desempeño en la implementación de políticas estatales. Se destaca la capacitación en “Canva y Comunicación Institucional”, que busca mejorar la comunicación en el ámbito público, y en “Formulación de Proyectos Sociales”, que enseña a abordar problemáticas sociales y planificar intervenciones efectivas.