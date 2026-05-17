Lunes, 18 de Mayo 2026
Abren inscripciones para la tercera cohorte de Capacitación en La Rioja
La Rioja

Abren inscripciones para la tercera cohorte de Capacitación en La Rioja

La Subsecretaría de Capacitación anunció inscripciones hasta el 27 de mayo para cursos gratuitos destinados a empleados públicos. La oferta incluye modalidades virtuales y presenciales, con temas como gestión de documentos y comunicación institucional. Esta es una oportunidad para mejorar habilidades esenciales en el ámbito estatal y optimizar la atención al ciudadano.

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La Subsecretaría de Capacitación para la Administración Pública ha iniciado la apertura de inscripciones para su tercera cohorte de cursos gratuitos y certificados, que se desarrollarán en 2026. Esta iniciativa está dirigida a empleados de la administración pública provincial y municipal, sin importar su situación laboral, y tiene como objetivo mejorar la formación de los trabajadores estatales.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 27 de mayo y ofrecerán modalidades virtual y presencial, adaptándose a las diversas necesidades de los participantes. Entre los cursos virtuales se encuentran “Manejo de Documentos Digitales” y “Redacción 1: Estrategias para la escritura en la Administración Pública”, mientras que las capacitaciones presenciales incluyen “Taller de Computación 2” y “Canva y Comunicación Institucional”.

El propósito de estos cursos es dotar a los trabajadores públicos de herramientas que optimicen su desempeño en la implementación de políticas estatales. Se destaca la capacitación en “Canva y Comunicación Institucional”, que busca mejorar la comunicación en el ámbito público, y en “Formulación de Proyectos Sociales”, que enseña a abordar problemáticas sociales y planificar intervenciones efectivas.

Etiquetas: la rioja capacitación administración pública cursos gratuitos gobierno provincial formación laboral
TL;DR

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