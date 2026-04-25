Aimogasta enfrentará cortes de energía este domingo: vecinos se preparan para el impacto

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La comunidad de Aimogasta será afectada por cortes en el suministro eléctrico el 26 de abril, según anunció la empresa Edelar SAU a pedido de TRANSNOA S.A.. Estos trabajos son necesarios para asegurar la seguridad del sistema eléctrico en el sur provincial y se realizarán en tres intervalos: de 06:00 a 06:30, de 08:30 a 10:30 y de 15:00 a 15:30 horas.

El personal técnico de ambas empresas colaborará para cumplir con el cronograma establecido. Se espera que, una vez finalizadas las tareas, el servicio se restablezca gradualmente en las áreas afectadas. La intervención es clave para prevenir futuros inconvenientes y garantizar un servicio eléctrico eficiente.

Edelar ha informado a los usuarios sobre los cortes con anticipación y ha puesto a disposición sus canales de atención, incluyendo un número telefónico y sus redes sociales. Los ciudadanos pueden comunicarse al 0800-777-333527 o seguir sus perfiles en redes como @edelarsau. También se encuentra disponible la App Edelar para obtener información sobre cortes y servicios.

Estos cortes forman parte de un plan de mantenimiento más amplio, que busca optimizar la infraestructura eléctrica de la región. Aunque puede generar inconvenientes temporales, la colaboración de la comunidad es esencial para asegurar un suministro energético confiable y seguro en el futuro.