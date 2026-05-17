Alerta amarilla en La Rioja: lluvias y niebla afectan la visibilidad y seguridad vial

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Un alerta amarilla ha sido emitido por el Sistema Provincial de Emergencias La Rioja debido a la posibilidad de lluvias aisladas, vientos y niebla que afectarán varios departamentos. Este aviso incluye a Vinchina, General Lamadrid, Arauco, Capital, Independencia, General Ángel Vicente Peñaloza, Chamical, General Belgrano, General Juan Facundo Quiroga, General Ocampo, Rosario Vera Peñaloza y General San Martín. Los vientos en la zona cordillerana podrían superar los 80 km/h, mientras que en otros departamentos se espera una velocidad entre 30 y 40 km/h.

Además, se ha activado un alerta por niebla que afecta a los departamentos de General Felipe Varela, Chilecito, Castro Barros, Sanagasta, Capital e Independencia. Esta niebla puede reducir la visibilidad en las calles, lo que representa un riesgo para conductores y peatones. Las autoridades instan a la población a tomar precauciones y a mantenerse informados sobre las condiciones climáticas.

Las condiciones del tiempo en La Rioja se presentan inciertas, afectando la vida diaria y actividades económicas como la olivicultura y la vitivinicultura. Se recomienda evitar la circulación en condiciones de baja visibilidad y seguir los avisos de los canales oficiales para garantizar la seguridad de todos.