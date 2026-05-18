Lunes, 18 de Mayo 2026
Anjullón se queda sin desfile del 25 de Mayo: la suspensión sorprendió a los vecinos
La Rioja

Anjullón se queda sin desfile del 25 de Mayo: la suspensión sorprendió a los vecinos

La Municipalidad de Castro Barros suspendió el desfile cívico militar del 25 de Mayo en Anjullón, priorizando el uso responsable de recursos ante la crisis económica. Sin embargo, se mantendrán otros actos protocolares.

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La Municipalidad de Castro Barros ha anunciado la suspensión del desfile cívico militar programado para el 25 de Mayo en la localidad de Anjullón. Esta decisión fue tomada tras una reunión entre el secretario de Desarrollo Social, Alejandro Herrera, y directivos de la comunidad educativa, donde se consideró el actual contexto económico y social del país.

La medida busca priorizar el uso responsable de los recursos municipales, en respuesta a la crisis que afecta a varios sectores de la sociedad. A pesar de la cancelación del desfile, se confirmó que otros actos protocolares y actividades relacionadas con la fecha patria se llevarán a cabo con normalidad, manteniendo el espíritu festivo de la comunidad.

Desde el municipio se reafirmó el compromiso de trabajar junto a los vecinos, priorizando necesidades urgentes en áreas como la salud y la educación. La suspensión del desfile se interpretó por algunos como un acto responsable ante las dificultades económicas, y se espera que la participación ciudadana en los actos cívicos mantenga la identidad nacional y el sentido de pertenencia.

Además, la situación ha llevado a reevaluar otras iniciativas que implican un gasto significativo, buscando asegurar que los recursos se utilicen de manera efectiva y se destinen a áreas críticas para el bienestar de los ciudadanos.

Etiquetas: anjullón desfile cívico militar suspensión municipalidad economía argentina
TL;DR

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