Atención consular para la comunidad boliviana en La Rioja: servicios disponibles hoy

La Colectividad Boliviana de La Rioja realiza hoy una jornada de atención con el cónsul Santos Rodríguez, facilitando trámites y documentación a ciudadanos bolivianos. La actividad se lleva a cabo en Av. Facundo Quiroga 379, promoviendo la integración y apoyo a la comunidad.

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Hoy se lleva a cabo una jornada de atención y entrega de documentación organizada por la Colectividad Boliviana de La Rioja en Av. Facundo Quiroga 379. Esta actividad tiene como objetivo facilitar la obtención de documentos oficiales y gestionar trámites administrativos para los ciudadanos bolivianos que residen en la provincia.

El cónsul Santos Rodríguez visita el operativo, lo que refuerza el vínculo entre las autoridades consulares y la comunidad boliviana. Este encuentro ofrece un espacio de asesoramiento personalizado, permitiendo a las familias acceder a información y recursos que mejoren su integración en el país.

Las autoridades de la colectividad han invitado a los medios locales para cubrir el evento, destacando la importancia de visibilizar el trabajo realizado y las necesidades de la comunidad. En un contexto donde la migración es un tema relevante, iniciativas como esta no solo abordan cuestiones administrativas, sino que también fortalecen el tejido social y cultural de la región.

La atención personalizada que se brinda durante esta jornada es clave para que los ciudadanos bolivianos se sientan parte activa de la sociedad, contribuyendo al desarrollo de la provincia.