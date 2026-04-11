Aumento de fauna silvestre atropellada en La Rioja genera alerta en conductores

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Las autoridades y expertos en medio ambiente han señalado la creciente preocupación por el aumento de la fauna silvestre atropellada en La Rioja. Este fenómeno, que afecta a la biodiversidad de la región, ha sido documentado a través de imágenes recogidas en puntos críticos, lo que ha encendido las alarmas sobre la conservación del entorno natural.

La fauna autóctona desempeña un rol crucial en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas, contribuyendo a la dispersión de semillas y al control de plagas. La mortalidad de estos animales, a menudo causada por accidentes viales evitables, altera la cadena natural y debilita la resiliencia del ecosistema ante cambios climáticos y geográficos.

Ante esta situación, se ha emitido un llamado urgente a los conductores y transportistas para que reduzcan la velocidad en zonas rurales y donde hay señales de advertencia sobre la presencia de animales. Respetar los límites de velocidad no solo es fundamental para la seguridad de las personas, sino que también protege la vida silvestre.

Los especialistas recomiendan tener especial cuidado durante el amanecer y el anochecer, momentos en que la actividad de las especies nativas se intensifica y la visibilidad es menor. La responsabilidad de preservar el patrimonio natural recae tanto en el Estado como en la ciudadanía, y conducir con precaución se considera un compromiso necesario para revertir esta alarmante tendencia.