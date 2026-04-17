Aumento de la seguridad en colegios: el Gobierno provincial pide colaboración a las familias

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La secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez, informó sobre el refuerzo de protocolos en las escuelas de La Rioja debido a una serie de amenazas que han impactado a varias instituciones educativas. Rodríguez detalló que la cartera ha estado desarrollando herramientas para enfrentar estas situaciones y que se activaron los equipos de intervención en los colegios afectados inmediatamente después de los incidentes.

Durante su declaración, la funcionaria resaltó la importancia de un trabajo colaborativo entre la escuela y las familias. Enfatizó que los adultos deben supervisar el uso de redes sociales y el contenido al que acceden los jóvenes, advirtiendo sobre el vínculo entre las amenazas y el consumo de contenidos violentos en línea.

Rodríguez destacó que para abordar estos casos, las instituciones deben aplicar los protocolos establecidos, que incluyen la comunicación con supervisión y la intervención de equipos especializados. “Las escuelas tienen que dar aviso y nuestros equipos van a acompañar para trabajar estas problemáticas”, afirmó, subrayando que este procedimiento ya está institucionalizado en el sistema educativo provincial.