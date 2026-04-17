Viernes, 17 de Abril 2026
Aumento de la seguridad en colegios: el Gobierno provincial pide colaboración a las familias
La Rioja

Aumento de la seguridad en colegios: el Gobierno provincial pide colaboración a las familias

La secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez, anunció la activación de protocolos en escuelas de La Rioja tras amenazas a instituciones. Se reforzará el trabajo con familias y se supervisará el uso de redes sociales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez, informó sobre el refuerzo de protocolos en las escuelas de La Rioja debido a una serie de amenazas que han impactado a varias instituciones educativas. Rodríguez detalló que la cartera ha estado desarrollando herramientas para enfrentar estas situaciones y que se activaron los equipos de intervención en los colegios afectados inmediatamente después de los incidentes.

Durante su declaración, la funcionaria resaltó la importancia de un trabajo colaborativo entre la escuela y las familias. Enfatizó que los adultos deben supervisar el uso de redes sociales y el contenido al que acceden los jóvenes, advirtiendo sobre el vínculo entre las amenazas y el consumo de contenidos violentos en línea.

Rodríguez destacó que para abordar estos casos, las instituciones deben aplicar los protocolos establecidos, que incluyen la comunicación con supervisión y la intervención de equipos especializados. “Las escuelas tienen que dar aviso y nuestros equipos van a acompañar para trabajar estas problemáticas”, afirmó, subrayando que este procedimiento ya está institucionalizado en el sistema educativo provincial.

Etiquetas: la rioja protocolos educativos amenazas en escuelas política educativa bullying intervención institucional
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3132 articles →

Artículos relacionados

Mejoras viales en Las Talas: avance significativo en infraestructura este mes

Roque Carabajal pierde su estado clerical: repercusiones en la Diócesis de La Rioja

Veteranos de Malvinas impulsan ayuda a escuelas rurales en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar