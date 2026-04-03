Aumento en las multas por alcoholemia en La Rioja: los nuevos precios ya son oficiales

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Las nuevas sanciones viales en La Rioja incluyen un incremento notable en las multas por alcoholemia, que entraron en vigencia desde el miércoles 1 de abril. Quienes superen el límite permitido de alcohol en sangre deberán pagar hasta $1.660.800. Las multas se estructuran en tres escalas según el nivel de intoxicación, comenzando desde $415.200 para conductores con un nivel de alcohol de 0,00 a 0,50 gramos.

Este ajuste responde a la actualización del precio de la unidad fija, regulada por el costo del litro de combustible, y tiene como objetivo desalentar el consumo de alcohol al conducir, dado que es una de las principales causas de accidentes viales en la región. Además, se han establecido nuevos montos para motociclistas que circulen sin casco, reflejando un enfoque en la seguridad vial.

El organismo de seguridad enfatiza que los nuevos valores ya están en plena aplicación. Esta reestructuración de multas busca no solo aumentar la recaudación, sino también fomentar el respeto por las normas de tránsito y reducir la siniestralidad en las calles de la provincia.