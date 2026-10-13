Avanza la conservación de caminos rurales en La Rioja: mejora para productores y vecinos

Vialidad Provincial de La Rioja lleva a cabo intensas tareas de mantenimiento en rutas clave, mejorando la transitabilidad y seguridad vial en la región. Las intervenciones abarcan desde la limpieza de banquinas hasta el desmonte en varias localidades.

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Vialidad Provincial de La Rioja continúa con su labor de mantenimiento y conservación de la red vial en diversas localidades de la provincia. Las cuadrillas están trabajando en rutas provinciales, accesos a pueblos y caminos rurales, con el fin de mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

En la última semana, se llevaron a cabo importantes tareas, que incluyeron la limpieza de banquinas y desagües, así como el desmonte y nivelación de calzadas. En particular, se realizaron obras preventivas en cauces y defensas para mitigar riesgos ante posibles crecidas, evidenciando el compromiso de la institución con la seguridad de los ciudadanos.

Los trabajos se concentraron en corredores estratégicos como la Ruta Provincial Nº 6 entre San Pedro y Anchico, y la Ruta Provincial Nº 3, donde se limpiaron banquinas. En Chamical y General Ocampo, se ejecutaron tareas similares en la Ruta Provincial Nº 25, abarcando localidades como El Retamo y Santa Rita. Además, se realizaron intervenciones en la Ruta Nacional Nº 38 y la Ruta Provincial Nº 28, mejorando la seguridad y eficiencia del tránsito en la región.