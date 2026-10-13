Martes, 13 de Octubre 2026
La Rioja

Avanza la conservación de caminos rurales en La Rioja: mejora para productores y vecinos

Vialidad Provincial de La Rioja lleva a cabo intensas tareas de mantenimiento en rutas clave, mejorando la transitabilidad y seguridad vial en la región. Las intervenciones abarcan desde la limpieza de banquinas hasta el desmonte en varias localidades.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
Avanza la conservación de caminos rurales en La Rioja: mejora para productores y vecinos
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Vialidad Provincial de La Rioja continúa con su labor de mantenimiento y conservación de la red vial en diversas localidades de la provincia. Las cuadrillas están trabajando en rutas provinciales, accesos a pueblos y caminos rurales, con el fin de mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

En la última semana, se llevaron a cabo importantes tareas, que incluyeron la limpieza de banquinas y desagües, así como el desmonte y nivelación de calzadas. En particular, se realizaron obras preventivas en cauces y defensas para mitigar riesgos ante posibles crecidas, evidenciando el compromiso de la institución con la seguridad de los ciudadanos.

Los trabajos se concentraron en corredores estratégicos como la Ruta Provincial Nº 6 entre San Pedro y Anchico, y la Ruta Provincial Nº 3, donde se limpiaron banquinas. En Chamical y General Ocampo, se ejecutaron tareas similares en la Ruta Provincial Nº 25, abarcando localidades como El Retamo y Santa Rita. Además, se realizaron intervenciones en la Ruta Nacional Nº 38 y la Ruta Provincial Nº 28, mejorando la seguridad y eficiencia del tránsito en la región.

Etiquetas: la rioja vialidad provincial mantenimiento de rutas seguridad vial chamical obras públicas
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6220 articles →

Artículos relacionados

El pago de Chachos inicia este lunes en la Capital y localidades del interior.

La Rioja celebra la validación nacional de títulos en educación superior por Zoraida Rodríguez

Vecinos de La Rioja se preparan para la llegada de El Niño con limpieza intensificada

Incendios forestales en La Rioja: bomberos trabajan intensamente en el Norte y Oeste

Marcha por justicia en La Rioja: reclaman por Ilda Goyochea este jueves 8 de octubre

Rescate inusual: bomberos salvan a dos serpientes en calle de La Rioja

Proveedores locales se preparan para la nueva campaña minera en La Rioja

El Quinto Congreso de Participación Ciudadana se llevará a cabo en La Rioja y Córdoba este mes.

Felipe Varela enfrenta cortes de luz y daños por el fuerte viento Zonda
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar